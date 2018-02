Thailand deelt pillen met foliumzuur uit om geboortecijfer te verhogen

Op Valentijnsdag stonden zorgmedewerkers op verschillende plekken in de hoofstad Bangkok foliumzuur- en ijzertabletten uit te delen – pillen die normaal gesproken worden geslikt door zwangere vrouwen. Ze hoopten stellen met de tabletten en een begeleidend pamflet aan te sporen tot voortplanting. “We willen dat mensen meer kinderen krijgen”, aldus zorgfunctionaris Kasem Wetsutthanon tegen persbureau Reuters.

Thailand vergrijst hard. Volgens de Wereldbank daalde het geboortecijfer van gemiddeld ruim zes kinderen per vrouw in 1960 naar anderhalf kind in 2015. De regering vreest dat dit de economische ontwikkeling gaat afremmen.

Maar of de pillen veel verschil zullen maken, valt te bezien. “Veel mensen denken tegenwoordig dat het krijgen van kinderen een last is”, zegt Kasem. “Vroeger waren kinderen belangrijk voor de familie.”