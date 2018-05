Textielontwerper Claudy Jongstra: ‘Het oogt rauw maar is aaibaar’

Ze appelleerden aan stress die kennelijk nog altijd in mij sluimert sinds wij vijftien jaar geleden hier in Friesland begonnen met een eigen kudde schapen. Dat hebben we onderschat. Het bleek heel moeilijk om het jaar rond een begrazingsplan te hebben. Friesland is wel groen, maar de overbemeste grond is niet geschikt voor Drentse heideschapen. We hebben alles verkend, maar moesten ten slotte opgeven, ook omdat we bij gemeente en overheid op veel weerstand stuitten. Voor het eerst in mijn leven lukte iets niet, het was een enorme teleurstelling.

Ik vraag aandacht voor ecologie, bi­o­di­ver­si­teit, ken­nis­over­dracht en het waarborgen van inclusiviteit

Wij zijn destijds als westerlingen uit de stad hierheen verhuisd. Hier had ik de ruimte om in mijn viltmakerij en ververij te werken met de ecologische kringloop: met wol van onze eigen schapen en historische verfgewassen uit onze heemtuin die in de natuur bijna zijn verdwenen. Ik wil weten waar de grondstoffen die ik gebruik vandaan komen, een persoonlijke band hebben met een plek, een mens. Als dat contact er niet is voel ik me verloren. Zielloos. Het is waardevol hoe in deze Friese cultuur mensen voor elkaar zorgen. Er is meer ruimte voor een ander dan in de modewereld, waar ik ooit als ontwerper ben begonnen.