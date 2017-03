Textielfamilie Van Puijenbroek is al ruim 65 jaar verbonden aan Telegraaf

De grootaandeelhouder en commissaris van mediabedrijf Telegraaf Media Groep (TMG) zet zich actief in voor de zwakkeren in de samenleving. Van Puijenbroek, telg uit een succesvol geslacht van Brabantse textielbaronnen, zag het licht toen hij tijdens zijn huwelijksreis in Zuid-Afrika de sloppenwijken in Kaapstad bezocht. Naar eigen zeggen was dit een sleutelmoment in zijn leven.

"Door dit bezoek ben ik ook zelf de duistere kant van de werkelijkheid beter gaan zien", zei hij in 2015 in een interview in Financial Focus, een uitgave van ABN Amro. Van Puijenbroek ontpopte zich vervolgens als de drijvende kracht achter een familiestichting die zich inzet voor een verbetering van de sociale cohesie, cultuur en natuur in de omgeving van Goirle en Hilvarenbeek.

Want Goirle, vlak onder Tilburg, is de bakermat van de familie. Ruim 150 jaar geleden stapte de Van Puijenbroeks er in de textiel. Waar veel andere Brabantse textielbaronnen het loodje legden, is de familie mede dankzij internationale expansie nog steeds succesvol in de sector. Inmiddels zit de vijfde generatie aan het roer van het familiebedrijf.

Meerderheidsbelang Via hun investeringsfonds VP Exploitatie hebben de Van Puijenbroeks belangen in tal van bedrijven. Daaronder zit een meerderheidsbelang in het beursgenoteerde installatiebedrijf Batenburg en een belang van 41% in de Telegraaf Media Groep (TMG). Het vermogen van de familie, ook eigenaar van een groot landgoed bij Goirle, werd in 2013 door Quote op 300 miljoen euro geschat. Als aandeelhouder zijn de Van Puijenbroeks al decennia lang trouw aan de Telegraaf. In 1951 verwerft Rudolf van Puijenbroek een derde van de aandelen in de Telegraaf voor 120.000 gulden. Zijn zoon Alexander is vervolgens 37 jaar lid van de raad van commissarissen van de Telegraaf tot zijn zoon Guus hem in 2012 opvolgt. Het vermogen van de familie werd in 2013 door Quote op 300 miljoen euro geschat Gezien de lage aankoopprijs heeft de Telegraaf de familie geen windeieren gelegd. Maar sinds 2007 is het mis. Door de koersval van TMG verloor de familie een half miljard euro op het belang, al keerde TMG enkele jaren geleden nog een wel een megadividend van honderden miljoenen uit. Na jaren van onrust en malaise willen de Van Puijenbroeks nu samen met Mediahuis de totale controle verwerven om het Telegraafconcern weer op de rit te krijgen.

