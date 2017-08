Texas heeft een Deltaplan nodig

"Op 1300 millimeter neerslag, zoals nu in Texas met orkaan Harvey, is zelfs Nederland niet berekend", zegt David van Raalten, directeur Delta Development van het ingenieursbureau Arcadis. Na de orkaan Sandy, die New York in oktober 2012 onder water zette en Katrina die in New Orleans in 2005 een ravage aanrichtte, werd Arcadis telkens ingehuurd om de kust en vitale infrastructuur te versterken.

Zo'n opdracht werd ook na hurricane Ike in 2008 besproken met overheden in Houston en Texas. Arcadis ontwikkelde een masterplan. "Maar van een opdracht om tot kustversterking te komen, is het niet gekomen." Terwijl Ike een schadepost opleverde van maar liefst 40 miljard dollar voor de staten aan de Golf van Mexico.

Edgar Westerhof is bij Arcadis directeur watermanagement aan de oostkust van de Verenigde Staten. Vanuit New York belt hij voortdurend met zijn personeel aan de Texaanse kust. "We hebben daar lokale kantoren. Alles staat onder water. Onze mensen hebben hun huizen en auto's verloren." Arcadis merkt aan den lijve de schade die Harvey nu aanricht.

Schade Bij Arcadis weten ze dat de havens aan de kust van Texas beter beschermd hadden kunnen zijn met hun masterplan Ike. "De vitale infrastructuur, zoals de olie-industrie, raffinaderijen, telecom en elektriciteitscentrales, maar ook ziekenhuizen en verzorgingstehuizen zouden met verhoogde kademuren en extra waterpompen beter opgewassen zijn tegen het stijgende water." Aan de zuidkust van de VS staat (pe­tro­che­mi­sche) industrie ter waarde van 180 miljard dollar Aan de kust staat voor zeker 180 miljard dollar aan industriële investeringen in onder meer de petrochemische industrie. Nu al draait de olieproductie in Texas 2,2 miljoen vaten per dag minder als gevolg van Harvey. Energiecentrales zijn uitgevallen waardoor in delen van Houston een black out is. Bejaardenhuizen zijn ondergelopen. Foto's tonen oude mensen in rolstoelen die tot hun middel in het wassende water zitten. "Er is geen geld gestoken in het beschermen van dat soort objecten en dat is een politieke keus", zegt Van Raalten. Neemt niet weg dat 1300 millimeter regen in luttele dagen enorm is. Als er een kustbescherming, volgens de plannen van Arcadis, was ingericht, dan had dat weinig effect tegen de hevige regenval van op sommige plaatsen 1 meter 30. Alleen de vitale infrastructuur was dan beter beschermd geweest.

Integraal plan In Nederland wordt al jaren gewerkt aan het Deltaplan Grote Rivieren. "We zorgen dat overvloedig water weg kan in overlopen langs rivieren en in waterbergingen in stedelijke gebieden. Na hevige regenval pompen we later het water weg", zegt Van Raalten. "Zo'n plan is in Houston, in Texas hard nodig." "Er is", volgens Westerhof, "in Texas een integraal plan nodig om dit soort wateroverlast aan te pakken. In Houston en de kuststrook wonen tientallen miljoenen mensen op elkaar. Het is volgebouwd met industrie. Waterafvoer bij hevige regelval, zoals nu, is een zeer ingewikkelde kwestie." Arcadis staat te trappelen mee te werken aan verbetering. Van Raalten constateert dat het niet de Amerikaanse gewoonte is om dit soort grote investeringen in waterwerken te doen. Pas na overstromingsrampen zoals in New York en New Orleans wordt er doorgepakt. Harvey kan een game changer zijn. Westerhof: "Stedelijke gebieden aan de kust, in de Mississippi Delta, liggen in vlak land en hebben kustbescherming nodig." De kosten lopen bij elke orkaan stevig op. Nu al stijgt de prijs van olie, dus ook van benzine aan de pomp. "De kuststreek is een platte pannekoek. Niets doen is Russische roulette." De verwachting is dat er de komende dagen weer heel veel regen valt. Harvey draait nu naar de Golf van Mexico. De vrees is dat de orkaan opgeladen met water weer terugkeert naar Texas met niet te overziene gevolgen. Lees ook: De schade in het zuiden van de VS wordt torenhoog

