Teun van de Keuken: 'Een school is te snel opgericht'

Teun van de Keuken vindt dat het particuliere basisschoolonderwijs maar wat aanrommelt. Met gemak kan iedereen er eentje stichten en er zijn weinig controles. Om dit aan te tonen, heeft hij er zelf een in Amsterdam opgericht. Hij doopte de school ‘De Vluchtheuvel’.

Wij willen aantonen hoe makkelijk je een particuliere school kan oprichten én hoe weinig criteria hiervoor gelden Teun van de Keuken

Gaat de televisiepresentator – eerder bekend van initiatieven als Tony’s Chocolonely – aan de slag als schoolhoofd of is deze school een nieuw journalistiek project? Met het programma ‘De Monitor’ vraagt hij de komende weken aandacht voor het onderwijs in Nederland.

In ‘De Monitor Vlog’ lijkt het alsof de school een blauwe schuur is. En er staat een ouderwets krijtbord. Komt er wel een school of is dit een stunt? “Officieel heb ik een school opgericht. Docenten en leerlingen hebben zich aangemeld en ook de inspecteur komt langs. Of de school daadwerkelijk van start gaat, dat weet ik niet.”

Waarom doet u dit dan? “Wij willen aantonen hoe makkelijk je een particuliere school kan oprichten én hoe weinig criteria hiervoor gelden. Voor reguliere scholen gelden allerlei eisen. Er is een zorgplicht tegenover de leerlingen. Dat is niet bij een particuliere school. Ik kan leerlingen weigeren als ik vind dat zij niet bij de school passen.”

Heeft u bezwaar tegen het particuliere onderwijs in het algemeen? “Ik heb bezwaar dat er nauwelijks inspectie is, omdat deze scholen geen overheidsgeld ontvangen. Bij een particuliere school staan veel onbevoegde en vrijwillige personen voor de klas. Ik heb er verschillende bezocht en zie het bijna als een veredelde opvang. Leerlingen die door elkaar lopen, zonder dat iemand voor de klas staat. Ik zag een jongen op een bank slapen. Het schoolhoofd zei: “Het lichaam zegt dat hij slaap nodig heeft.”

Dat zijn extreme voorbeelden. “Misschien zijn er ook wel goede scholen. Dat weet ik niet. Ik zeg ook niet dat een particuliere school beter is dan een reguliere. Of andersom.”

De Vluchtheuvel is voor kinderen die vastlopen in het regulier onderwijs. Waarom deze groep? “Scholen zien kinderen die vastlopen in het onderwijs als lastig. Ze hebben er geen tijd voor. Vanwege de leerplicht moeten ze naar school. Alleen het doorverwijzen loopt niet goed. En dan denken ouders als oplossing aan particulier onderwijs. Alleen wat onderwezen wordt, kan heel minimaal zijn.”

Wat zegt u tegen de docenten en kinderen die zich hebben aangemeld? “Als journalist ben ik een vragensteller. Ik wil daarom de vraag bij hen neerleggen: wat hopen zij te vinden bij mij?”