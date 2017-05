Testresultaten: glas van nieuwe Samsung-telefoons breekt snel

Wie doet er nu een hoesje met dikke stootranden om een prachtig slank vormgegeven iPhone 7 of Galaxy S8? De liefde voor het design van de mobiele telefoon wint het bij veel mensen van het praktische belang om hun telefoon te beschermen tegen valschade. Uit de uitkomsten van de laatste valtest voor mobiele telefoons van de Consumentenbond blijkt dat dat wellicht niet zo raadzaam is voor de bezitters van de gloednieuwe Galaxy S8 en S8+. Die toestellen bestaan aan de voor- en achterkant uit glas en blijken bij een smak snel te breken aan de randen. Een nieuwe domper voor Samsung na de ontvlambare accu’s uit de Galaxy Note 7.

Van de iPhone is het bekend dat het glas relatief snel breekt als de telefoon ongelukkig ten val komt. Toets maar eens ‘scherm kapot van iPhone’ in op een zoekmachine en je krijgt niet alleen tal van ervaringsverhalen, maar ook heel veel hits van bedrijfjes die dit razendsnel weer voor je kunnen repareren. Je kunt zelfs een toolkit thuisgestuurd krijgen met een nieuw scherm dat je dan – mits handig – er zelf weer op kunt zetten. De telefoons van Samsung staan bekend als iets minder kwetsbaar. Als ze tenminste niet in brand vliegen, zoals bij de vorig jaar uit de handel gehaalde Galaxy Note 7.

Uit onderzoek blijkt dat de huidige metalen behuizing van telefoons de technologie voor draadloos opladen belemmert

100 keer vallen De valtest van de Consumentenbond en andere Europese consumentenorganisaties is uitgevoerd met behulp van een valtrommel. Dat is een roterend apparaat dat een testtoestel telkens 80 centimeter laat vallen op zowel een zachte als een harde ondergrond. Na 50 rotaties (100 keer vallen) wordt vastgesteld of en in hoeverre het toestel is beschadigd. Soms gebeurt dat al eerder als er voor de vijftigste rotatie al duidelijke beschadigingen optreden. Dat is ook het geval bij de Galaxy S8 en de Galaxy S8+. Die zijn na 25 rotaties al te ernstig beschadigd om de test voort te zetten. Het glas blijkt vooral snel te breken bij de hoeken. De test levert bij herhaling dezelfde resultaten op. Andere toestellen zoals de iPhone 7, de Huawei P9 en de Samsung Galaxy S7, doorstaan de valtest wel zonder al te grote beschadigingen. Toch lijkt een volledig glazen omhulsel, zoals bij de Galaxy S8 en S8+, wel de toekomst. Uit onderzoek blijkt dat de huidige metalen behuizing van telefoons de technologie voor draadloos opladen belemmert. Apple gaat mede hierom 200 miljoen dollar investeren in de Amerikaanse glasmaker Corning, zo denken financieel analisten. Het gaat volgens hen allang niet meer alleen om een solide en minder snel breekbaar display. Algemeen wordt verwacht dat de iPhone 8 ook volledig uit glas zal bestaan. Hopelijk is het glas dan wel van een betere kwaliteit dan dat van de Galaxy S8 en S8+. Die overigens op alle andere vlakken prima telefoons zijn volgens de Consumentenbond. Maar dan wel met die stevige hoes eromheen.

