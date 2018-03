Test van 'onoverwinnelijke' raket succesvol, zegt Rusland

Volgens het ministerie van defensie in Moskou werd de geavanceerde raket afgevuurd door een straaljager van het type Mig-31, die was opgestegen van een vliegbasis in het zuidwesten van Rusland. “De lancering verliep volgens plan”, aldus het ministerie. “De hypersonische raket trof zijn doel.”

Volgens de Russische strijdkrachten is de raket, die Kinzjal (‘Dolk’) wordt genoemd, sinds 1 december in gebruik. In een video, die de Russen zaterdag publiceerden, is te zien hoe twee piloten zich voorbereiden op de vlucht en vervolgens naar een straaljager rennen, waaronder de raket hangt. De clip, voorzien van opzwepende muziek, toont daarna hoe het projectiel zich in de lucht losmaakt van het straalvliegtuig en met een grote steekvlam achter zich door de donkere lucht schiet.

De Verenigde Staten hebben tot nu toe onderkoeld gereageerd op de spier­bal­len­taal vanuit Moskou.

De hypersonische Kinzjal is een van de nieuwe, ‘onoverwinnelijke’ wapens die de Russische president Vladimir Poetin eerder deze maand presenteerde in een strijdlustige toespraak. Daarbij vertoonde Poetin ook video’s, waaronder een simulatie van een nucleaire aanval op de Amerikaanse staat Florida.

Verkiezingen De Verenigde Staten hebben tot nu toe onderkoeld gereageerd op de spierballentaal vanuit Moskou. Volgens Washington lijkt het Russische wapengekletter vooral bestemd voor binnenlands publiek, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van komende zondag. Tekst loopt door onder de video President Poetin, die zondag naar verwachting met een grote meerderheid zal worden herkozen, is inmiddels achttien jaar aan de macht. Als afwisselend president, premier en nu weer president heeft hij de teugels stevig in handen. Hij heeft opponenten vastgezet of het land uitgejaagd, en gaat er prat op dat hij van Rusland weer een groots, machtig land heeft gemaakt. De president wijst daarbij onder meer op de modernisering van de strijdkrachten die hij doorvoert en op de groeiende Russische assertiviteit in het buitenland. Zo zijn de Russen onder zijn leiding Oekraïne binnengevallen, hebben ze de Krim geannexeerd en voeren ze al een paar jaar verwoestende luchtaanvallen uit in Syrië. Poetin zet met zijn oorlogszuchtig tromgeroffel de toch al gespannen relatie met het Westen verder onder druk