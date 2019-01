Tesla ziet voorzichtige zonnestraaltjes tussen de donkere wolken

De wet van de remmende voorsprong kan wel eens gaan gelden voor Tesla, de pionier in elektrisch rijden. Tesla maakte dinsdag bekend dat het voor tweede keer op rij een kwartaalwinst heeft gemaakt; een winstje van 139 miljoen dollar (121 miljoen euro). Maar de schuld van 9,4 miljard dollar (8,2 miljard euro) hangt als een slagschaduw over het jonge bedrijf. Het verlies over heel vorig jaar was 850 miljoen euro.

Eerst maar eens het positieve nieuws dat oprichter, grootaandeelhouder en topman Elon Musk donderdag in een conference call naar buiten bracht. Later dan beloofd, haalt Tesla met de productie van zijn Model 3 nu de vijfduizend auto’s per week en dat gaat eind dit jaar naar zevenduizend auto’s. Tesla bouwt een nieuwe fabriek voor de Chinese markt en daar moeten drieduizend auto’s per week van de band rollen. Musk verwacht dat dit jaar een kleine 400.000 auto’s geproduceerd worden.

Daarmee is Tesla eindelijk een echte autofabrikant geworden, al valt zijn productie nog in het niet bij de ruim tien miljoen auto’s die het VW-concern jaarlijks produceert.

Grote zorgen

Musk verwacht dat Tesla vanaf nu in de zwarte cijfers blijft en geen geld meer hoeft op te halen voor nieuwe investeringen voor de bouw van autofabrieken in China en Europa, en de gigantische accufabriek in Nevada. Ondanks de grote schuld verbeterde de cashpositie van Tesla naar 4,3 miljard dollar waardoor de autofabrikant in maart een obligatielening van ruim 900 miljoen dollar kan afbetalen, waar beleggers grote zorgen over hadden. De omzet van het bedrijf steeg vorig jaar stevig.

Tot zover het goede nieuws. Daar staan grote risico’s tegenover. Het begint met de concurrentie van gevestigde automerken, die zich nu warmlopen om Tesla zwaar te beconcurreren met elektrische auto’s. Volkswagen, die de meeste auto’s per jaar produceert van alle automakers, wil vanaf 2026 alleen nog maar door accu’s aangedreven auto’s maken. Exit benzine- en dieselauto. Wereldwijd maken alle automerken die omslag. Ondertussen heeft Tesla de consument met zijn innovaties lekker gemaakt voor de elektrische auto, de kinderziektes er uitgehaald en zit daarom met een enorme schuldenberg.

Tesla wil Model 3 stevig in prijs verlagen. De middenklasser moet van 44.000 dollar (38.000 euro) nu omlaag naar 35.000 dollar (30.500 euro); voor die prijs heeft de koper het instapmodel. Die ingreep moet de auto voor een grotere roep autokopers bereikbaar maken. Om die prijsdaling te realiseren heeft het bedrijf 7 procent van zijn werknemers ontslagen. Tegenvaller voor Tesla: tegelijkertijd schroeft de VS het belastingvoordeel op de aanschaf van elektrische auto’s omlaag van 7500 dollar naar 3750 dollar in 2019. Dat doet de prijsdaling deels teniet.

Zorgen zijn er of Musk nieuwe fabrieken kan financieren zonder kapitaal aan te trekken. Bovendien is de keten - showrooms, garages en de levering van onderdelen - niet op orde. Dat probleem is acuut in de VS, maar doet zich ook in Europa voor. Een reparatie kan weken op zich laten wachten.

Het aangekondigde vertrek van weer een topman bij Tesla, de financiële baas Deepak Ahusja, die pas twee jaar in functie is, viel slecht op de aandelenmarkten. Het aandeel Tesla daalde ruim 5 procent in waarde.