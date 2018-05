Tesla verliest elke seconde 90 euro: hoe de pioniersrol het bedrijf opbreekt

Wat was ze mooi, toen ze zich in maart 2009 voor het eerst op de catwalk begaf. Een sportief, sexy model en ook nog schoon op zichzelf. Model S was haar naam en ze zou de wereld gaan veroveren. Zeker met haar charismatische schepper Elon Musk aan het roer kon het niet misgaan, zo wist bijna de hele autowereld zeker.

Musk beloofde bovendien dat het elektrieke supermodel S gezelschap zou krijgen van 'een elektrische automobiel voor het volk', het goedkopere Model 3.

"We stonden allemaal te juichen toen Tesla kwam", zegt Carlo Brantsen, hoofdredacteur van automagazine Carros. "Wat een cool ding tussen al die fossiele brandstofauto's. En apesnel ook nog."

Intussen probeert het revolutionaire automerk te redden wat er te redden valt. Deze week ging een persbericht de deur uit waarin Tesla juicht dat de productie van haar drie modellen ( er is ook nog het SUV-achtige Model X) met 40 procent steeg naar 34.494 voertuigen in het eerste kwartaal van dit jaar: 'Dit is de snelste groei van elk autobedrijf in het moderne tijdperk. Als dit groeipercentage doorzet, zal het zelfs groter zijn dan dat van Ford en het Model T'.

Maar we zijn inmiddels meer dan negen jaar verder en de juichstemming is omgeslagen in een sfeer van crisis. Is het project van innovatiegoeroe Elon Musk niet te mooi om waar te zijn? Nog altijd geeft Tesla veel meer geld uit dan dat er binnenkomt. Financieel platform Bloomberg berekende deze week dat de elektrische autofabrikant 5500 euro per minuut verliest. Bloomberg heeft een teller bij het artikel op de site gezet die de lezer toont hoeveel dollar Tesla uitgeeft tijdens het lezen van het stuk. En dat loopt nogal op. De kwartaalcijfers bereikten een historisch dieptepunt ( zie het kader onderaan dit stuk).

Gruwelijke vergissing

"Dat klinkt mooi, maar het zijn nog steeds aantallen die Toyota en General Motors in de lunchpauze doen", zegt Brantsen. En wil Tesla meedoen met deze grote spelers in autoland, dan zal het als de bliksem de massaproductie op orde moeten hebben. Want het is daar waar het ernstig aan schort. Brantsen: "Dingen bedenken en in de markt zetten, daar is Elon Musk briljant in. Maar in de productie heeft hij zich gruwelijk vergist. Een paar auto's maken is niet moeilijk, maar massaproductie is een heel ander verhaal. Andere producenten deden er 100 jaar over om de huidige graad van perfectie te bereiken."

Van Model 3 zet Tesla nu zo'n 2.000 exemplaren in 7 dagen in elkaar, gemiddeld 285 auto's per dag. Ter vergelijking: In de autofabriek van concurrent BMW in München rollen dagelijks een kleine duizend wagens van de band en bij massamerken nog aanzienlijk meer. Voorlopig bouwt Tesla dus veel te traag om de wachtlijst met ongeduldige klanten te verkleinen en komt er dus ook te weinig geld binnen. Bovendien heeft Elon Musk de geplande productie-aantallen al enkele malen naar beneden moeten bijstellen.