Tesla overweegt meer fabrieken te openen in China

China is de tweede markt voor Tesla. “Het is logisch om fabrieken in andere delen van China te hebben om logistieke kosten te drukken”, zei Musk. Ook het vermijden van invoerheffingen zal hem goed uitkomen.

Lees verder na de advertentie

Tesla heeft grote ambities met zijn fabriek in Shanghai, die zowel auto’s als accu’s zal produceren. Als tussentijds doel geldt daar een jaarlijkse productie van een half miljoen auto’s. Op de langere termijn moeten er jaarlijks 1 miljoen voertuigen van de band rollen. Uiteindelijk wil Tesla op ieder continent fabrieken openen. In Europa is het bedrijf al op zoek naar een geschikte locatie, waarover nog dit jaar een definitieve beslissing wordt genomen.

Laat me duidelijk zijn: we hebben geen problemen met de vraag Elon Musk, CEO Tesla

Twijfels Musk weersprak zorgen over een teruglopende vraag naar Tesla’s elektrische bolides. Die twijfels ontstonden na een teleurstellend eerste kwartaal, waarin 63.000 auto’s werden afgeleverd. Tesla verwacht dat dit er in het tweede kwartaal 90.000 tot 100.000 zullen zijn. “Laat me duidelijk zijn: we hebben geen problemen met de vraag”, zei Musk. Over de winstgevendheid was de topman minder zeker. Tesla wil vooral hard groeien, wat ten koste gaat van winstgevendheid. “Rustiger aan doen zou niet goed zijn voor duurzaamheid en elektrisch rijden”, aldus Musk.

Lees ook: