Tesla lijdt weer megaverliezen als vanouds

Tesla was jarenlang het bedrijf van de ambitieuze doelstellingen en de kapitale verliezen. In de tweede helft van 2018 maakte de fabrikant van elektrische auto’s eindelijk winst. Maar inmiddels is Tesla weer helemaal Tesla: volop ambitieuze plannen én een spectaculair verlies van 702 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2019.

Tesla voerde een paar verklaringen op voor dat onverwacht grote verlies. De belangrijkste? Het bedrijf is begonnen met leveranties van zijn Model 3 aan China en Europese landen. Maar soepel verliepen de leveringen van de middenklasser die voor een doorbraak van de stekkerauto moet zorgen niet. Er waren ‘onvoorziene uitdagingen’, meldde Tesla in een persbericht waarin het een toelichting gaf op de resultaten in het eerste kwartaal.

Het kwar­taal­ver­lies bijna net zo hoog uit als de min in het eerste kwart van 2018 (709 miljoen).

Door vertragingen bij de verscheping kwamen er in het eerste kwartaal veel minder Tesla’s op hun bestemming aan dan vooraf gedacht. Verder voerde Tesla prijsverlagingen door bij zijn duurdere modellen en moest het 67 miljoen vrijmaken voor ‘herstructureringen’ bij zijn productie. Daardoor kwam het kwartaalverlies bijna net zo hoog uit als de min in het eerste kwart van 2018 (709 miljoen).

Het onverwacht grote verlies betekent dat Tesla-topman Elon Musk misschien op zoek moet naar nieuw geld. Musk ontkende maanden dat dat nodig was, maar opperde woensdag dat hij mogelijk toch bij beleggers zal aankloppen. Tesla had eind maart nog ruim 2 miljard dollar in kas.

Bodem van de kas Dat lijkt veel geld – en is dat ook – maar met kwartaalverliezen ter grootte van 700 miljoen dollar en met de ambitieuze plannen die Musk nog heeft, raakt de bodem van de kas in zicht. Musk verwacht dit jaar zo’n 2,5 miljard dollar te investeren en denkt dat Tesla ook in het tweede kwartaal met verlies zal draaien. Pas daarna is er weer winst te verwachten: de (vertraagde) leveranties leveren geld op, bezuinigingen betalen zich dan uit en de autoproductie zal stijgen. Musk verwacht dit jaar 360.000 tot 400.000 auto’s te maken, 45 tot 65 procent meer dan vorig jaar. In het eerste kwartaal bleef de teller steken op 78.000 exemplaren, waarvan 63.000 van het type Model 3. Sinds 1 januari is het aandeel bijna 29 procent in waarde gedaald Plannen heeft Musk natuurlijk genoeg. Er komen zelfrijdende taxi’s. Er komen nieuwe modellen en nieuwe varianten van bestaande modellen. Hij denkt aan autoverzekeringen, speciaal voor Tesla’s. Hij overweegt een fabriek in Duitsland te bouwen. In de nieuwe Tesla-fabriek in Shanghai, die later klaar zal zijn dan gepland, kunnen Tesla’s volgens hem grofweg de helft goedkoper worden geproduceerd dan in de VS.

Winkels weg Maar onrustig blijft het bij Tesla, niet alleen door alle plannen van Musk. De prijsverlagingen van modellen werden gevolgd door een aantal prijsverhogingen. Musk kondigde aan Tesla-winkels te sluiten om daar vervolgens deels op terug te komen omdat Tesla nu eenmaal vast zat aan huurovereenkomsten voor de panden in kwestie. Nu is het de bedoeling dat grofweg de helft van de Tesla-winkels verdwijnt. De meeste daarvan zijn er pas een of twee jaar. En de beleggers? Die raakten, ondanks het kapitale kwartaalverlies, niet in paniek. Het aandeel Tesla verloor daags na de publicatie van de kwartaalcijfers twee procent van zijn waarde. Sinds 1 januari is het aandeel bijna 29 procent in waarde gedaald.

