Tesla is volgens Elon Musk op weg naar winst. Nu echt?

Hoewel Tesla in het tweede kwartaal van dit jaar weer een kapitaal verlies leed (717 miljoen dollar) en Musk al vaak beloftes deed die hij niet kon waarmaken, steeg het aandeel Tesla na Musks presentatie van die kwartaalcijfers toch weer in waarde.

Musk baart vaak opzien met zijn presentaties, maar dit keer

waren het geen hyperambitieuze doelen die de tongen los maakten. Het was de

toon van zijn presentatie. Drie maanden geleden schoffeerde Musk twee analisten

toen die hem kritische vragen stelden. ‘Musk gedraagt zich als een klojo’,

schreef een Amerikaanse financiële website toen.

Donderdag excuseerde Musk zich voor dat gedrag en gaf hij de twee de kans om de eerste vragen te stellen tijdens de presentatie. ‘Musk begint zich als een echte bestuursvoorzitter te gedragen’, concludeerde een verslaggeefster van persbureau Bloomberg droogjes.

En passant stelde Musk wat hyperambitieuze doelen bij. Zo is Tesla pas volgend jaar in staat om wekelijks 10.000 exemplaren van zijn nieuwe Model 3 te maken, de middenklasser die voor een definitieve doorbraak van de elektrische auto moet zorgen.



Dat productieniveau haalt Tesla nu nog lang niet. Van april tot juli werden er 18.449 stuks afgeleverd – dat waren er 1410 per week. Maar in juni, meldde Musk, zijn er dagen geweest dat de beoogde productie (5000 per week) werd gehaald. Musk verwacht in het derde kwartaal 50.000 tot 55.000 Models 3 af te leveren. Dat komt neer op 4330 exemplaren per week. Daarna zal de productie verder omhoog gaan.

Structurele winst

Als Tesla’s totale autoproductie (Model 3, Model X en Model S) op 7000 auto’s per week uitkomt, moet Tesla structureel met winst kunnen draaien, stelt Musk. In de laatste week van juni werd die 7000 voor het eerst gehaald.



Daar was wel wat kunst- en vliegwerk voor nodig. Volgens Bloomberg liet Tesla, dat in 2017 en begin 2018 grote problemen had met de fabricage van Model 3, een complete productielijn overvliegen vanuit Duitsland. Tesla maakt een deel van zijn auto’s, deels handmatig, in een gigantische tent. Daarnaast bouwt Tesla vooral duurdere, luxe versies van zijn Model 3; mensen die een basisversie hebben besteld moeten nog langer wachten. Ten slotte kondigde Musk onlangs aan om 9 procent van het personeelsbestand naar huis te sturen. Dat drukt de kosten.

Als Musk gelijk krijgt, zal Tesla ergens in de loop van het najaar winst maken. Dat is nodig ook, want tot nu toe ging het geld met bakken en emmers het bedrijf uit. In 2017 leed Tesla een verlies van 1,9 miljard dollar, over de eerste van 2018 nog eens 1,4 miljard. Analisten vreesden dat de bodem van Tesla’s kas in zicht zou komen, maar Musk zei niet van plan te zijn om bij zijn aandeelhouders aan te kloppen om extra geld. Groeien doet Tesla overigens wel, zowel zijn auto-poot als de tak die zonnepanelen en batterijen maakt en energie opslaat. En er zijn plannen voor een nieuwe batterij- en autofabriek. In China. Doel? Eerst 250.000, daarna 500.000 batterijen en e-auto’s per jaar. Begin van de bouw? Een van de komende kwartalen.