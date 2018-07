Tesla-baas Elon Musk scheldt duiker uit op Twitter

Musk had een ­mini-duikboot naar Thailand laten overvliegen voor de redding van de twaalf jongens en hun coach, die meer dan twee weken hebben vastgezeten in het grottenstelsel. Duiker ­Vernon Unsworth, zeer bekend met het gebied, noemde deze actie een pr-stunt. De ­beledigde zakenman maakte hem daarop in een tweet uit voor ‘pedo’.

“Het plan had geen enkele kans van slagen”, zei Unsworth in een interview met Business Insider. Volgens de grotexpert had de duikboot nog geen 50 meter ver gekomen. Musk reageerde op Twitter dat hij een video gaat maken met bewijs dat de mini-duikboot wel degelijk tot de grot kan komen. “Sorry pedo- vent, je hebt erom gevraagd”, eindigde hij zijn tweet. Toen andere twitteraars verontwaardigd reageerden, voegde hij toe: “Ik wed om een gesigneerde dollar dat het waar is.”

Unsworth overweegt Musk aan te klagen voor smaad.