Terwijl mijn dochters met E-readers op vakantie gaan, ga ik op zoek naar nieuwe oude boeken

Daarom bevelen wij van Kalmte voor Allen, om weer bij te komen van de emoties, Boek en Bieb aan. In een ietwat stoffig maar daarom nog niet vergeten hoekje van mijn geest heb ik altijd bibliothecaris willen worden. Natuurlijk niet in een Rem Koolhaas-achtig gebouw met veel licht, een koffiecorner en een piano waar zomaar iedereen Vader Jakob op mag spelen. Nee, de bibliotheek in mijn hoofd is een statig oud stadspaleis, de Bodleian Library in Oxford bijvoorbeeld, met hoge ramen, in kalfsleer gebonden boeken, incunabelen aan de ketting en veertiende-eeuwse handschriften in vitrines.

Lees verder na de advertentie

De vroegere Koninklijke Bibliotheek in de Kazernestraat te Den Haag waar ik als puber wel kwam, komt er ook in de buurt. In plaats daarvan woon ik nu tussen mijn eigen boeken, zo'n 8.000 in getal schat ik. Ik koester ze. Terwijl mijn dochters met E-readers op vakantie gaan, snuffel ik in antiquariaten op zoek naar nieuwe oude boeken die ik begeer. Niet eens per se om ze te lezen maar om ze open te slaan, mijn neus erin te steken.

Soms moet dat, als het nieuws je te machtig wordt: het ouds