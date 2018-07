Terwijl Dumoulin lachend over de streep fietste, rolden bij Sinkeldam de scheldwoorden over de lippen

Terwijl Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin vrolijk kletsend en lachend over de streep in Valence fietsten, rolden tien meter verder bij Ramon Sinkeldam de scheldwoorden over de lippen. De klassementsrenners hadden een rustige dag, maar Sinkeldam verloor met zijn ploeg de massasprint. Zijn kopman Arnaud Démare werd derde. En dat deed zeer. “Je wil graag een keer winnen, eigenlijk.”

Sinkeldam (29) is een van de onderbelichte Nederlandse renners deze Tour. De Noord-Hollander is in dienst van Groupama-FDJ, de Franse ploeg die het vooral moet hebben van sprinter Démare. Sinkeldam werd vorig jaar aangetrokken als laatste puzzelstuk in de sprinttrein voor de Fransman. Hij verzorgt de lead-out in de laatste kilometer.

“Dit is echt supernaar”, waren nog zijn liefste woorden

Inmiddels zijn ze goede vrienden geworden. Sinkeldam was aanwezig op de bruiloft van Démare. In de koers waren ze eenvoudig te herkennen. Tot net voor de Tour reden ze allebei in het rood-wit-blauw, als kampioen van Frankrijk en Nederland.

Kans Voor Sinkeldam was het vandaag koers. Hij moest werken, terwijl de klassementsrenners zich na drie dagen knokken weer eens konden verstoppen midden in het peloton. Voor Démare was de rit van vandaag namelijk opeens een grote kans geworden. De rit van donderdag naar de Alpe d’Huez had voor veel abandons gezorgd onder de sprinters in het peloton. Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria en André Greipel stapten allemaal uit koers. Mark Cavendish en Marcel Kittel waren eerder al buiten tijd binnengekomen. In een klap een stuk minder sprinters om als concurrent mee te tellen. Dus moesten Sinkeldam en kompanen er alles aan doen om er een sprint van te maken. Dat lukte, en dat leidde tot high fives bij de bus na afloop, ook al was er dus niet gewonnen. Op de weg naar Valence had de ploeg ‘het gewoon supergoed gedaan’. Sinkeldam zelf kon zijn rol wel spelen, vond hij. Ook al zat hij veel te vroeg voorop. “Dit was een goede kans. En iedereen heb zere poten dus…” Daarmee doelde hij vooral op zijn eigen benen. Donderdag nog kwam hij helemaal gesloopt over de finish bovenop Alpe d’Huez. Démare stond daar al, en ze gaven elkaar een ferme omhelzing. Mooi, dat hebben we weer gered, dachten ze.

Overleven Het was voor de Noord-Hollander een van de zwaarste ritten uit zijn leven. “Ik heb de eerste helft alleen maar overleefd, samen met Arnaud. Zoveel klimmen, niet normaal. Het was zo heftig. Het was de hele rit vechten om op tijd binnen te komen. Als dat dan lukt, dan is dat wel echt een opluchting.” De Alpen overleefd, de sprint niet gewonnen. Démare werd uiteindelijk nipt verslagen door Peter Sagan en ook de Noor Alexander Kristoff bleef hem nog voor. Het was een mentaal zware sprint geweest, vertelde hij na afloop met een koude handdoek over zijn nek. Na een moeilijk Alpentraject was het voor hem omschakelen geweest. “Maar ik dacht dat ik had gewonnen.” Sinkeldam was na de finish flink teleurgesteld. “Dit is echt supernaar”, waren nog zijn liefste woorden. Toch klonk de nuance al snel door. “Maar ja, dat is ook sprinten. Er staan geen pannekoeken voor hem.”