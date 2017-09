Terug van weggeweest: de Russische dictator Jozef Stalin

Zelfs in het Russische straatbeeld is oud-dictator Jozef Stalin terug van weggeweest. Vorige week werd er een buste van hem onthuld in een Moskous park. Het beeld staat in de 'Straat van de heersers', waar ook monarchen staan die Rusland hebben geleid voor de revolutie van 1917.

Russen associëren Stalin vooral met een periode van stabiliteit

Het is niet de eerste keer in de afgelopen jaren dat Stalin een eigen standbeeld krijgt. In verschillende Russische steden hebben zijn aanhangers sculpturen van hem neergezet. Maar dat soort initiatieven ging meestal buiten het Kremlin om. Dit keer lijkt de regering nauwer betrokken. De Stalinbuste in Moskou is gefinancierd door de Militair Historische Vereniging, opgericht door president Poetin en geleid door zijn minister van cultuur Vladimir Medinski.

Hoewel het Kremlin ontkent iets met het initiatief te maken te hebben, sprak Medinski gisteren de kritiek tegen dat het Stalin-standbeeld een provocatie zou zijn. "Ik heb begrepen dat deze buste onderdeel uitmaakt van een rij met andere heersers. Als je Stalin daar niet tussen plaatst, zou dat een historische ontkenning zijn."