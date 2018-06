Terroristen hielden Zuid-Afrika lang uit de wind - maar nu niet meer

De dader opereerde rustig, volgens de politie. Een man van in de dertig richtte donderdag een bloedbad aan in een moskee in het Zuid-Afrikaanse Malmesbury, niet ver van Kaapstad. "Hij had geen haast, hij rende niet weg", zei politiecommandant Henry Durant.

Op de laatste dag van de heilige maand ramadan woonde de dader een nachtelijke gebedssessie bij. Om drie uur 's ochtends trok hij een mes. Hij probeerde volgens getuigen het hoofd van een moskeeganger af te snijden. Er vielen twee doden. Ook raakten meerdere mensen gewond. De politie schoot de man dood toen hij buiten de toegesnelde agenten aanviel.

Het was niet de eerste keer dit jaar dat Zuid-Afrika opschrok door zo'n gruweldaad. Vijf weken geleden was er ook een bloedbad bij een moskee in de stad Durban. Daarbij viel één dode en raakten twee mensen zwaargewond. En in februari ontvoerde een groep mannen met banden met de terroristische organisatie IS een Brits echtpaar in het dorpje Vryheid. De twee bejaarde slachtoffers werden later dood aangetroffen.

Bij de ontvoering zou ook de Maastrichtse jihadist Mohammed G. betrokken zijn geweest. Hij probeerde met de creditkaartgegevens van het echtpaar bitcoins aan te schaffen.

Geliefde basis

Het is een opvallende golf aan incidenten in Zuid-Afrika die een terroristisch motief lijken te hebben. De golf komt op het moment dat ook in het noorden, in buurland Mozambique, islamitisch geweld aan een opmars bezig is. In dat land kwamen de afgelopen weken 22 mensen om het leven bij drie brute aanvallen - die overigens geen directe link lijken te hebben met de aanvallen op de moskeeën in Durban en Malmesbury.

Toch sluit Peter Knoope, een terrorisme-expert die in Zuid-Afrika woont en schrijver van het boek 'Het Westen onder vuur', niet uit dat ook de strijders in Mozambique deels worden aangestuurd door Somalische terrorismecellen in Johannesburg. "Het is bekend dat Zuid-Afrika een geliefde basis is voor terroristische organisaties in Afrika", zegt hij. "Die kunnen er relatief ongestoord hun gang gaan. En bovendien is zowel de financiële als de fysieke infrastructuur er goed ontwikkeld."

Dat Zuid-Afrika islamitische terreurgroepen weinig tegenwerkt, heeft volgens Knoope twee historische oorzaken. Ten eerste voelt de ANC-regering relatief veel sympathie voor terroristische organisaties. Het ANC werd immers als bevrijdingsbeweging tijdens de apartheid ook met die term aangemerkt en werkte destijds nauw samen met organisaties als Hamas en de Ira.

Ten tweede zijn de banden tussen het ANC en de Zuid-Afrikaanse moslimgemeenschap hecht, doordat die gemeenschap tijdens de apartheid nadrukkelijk de zijde van de verzetsbeweging koos.