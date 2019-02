Terreurverdachte in Overijssel opgepakt

Op 15 februari kwam de man in beeld bij justitie na een tip van de AIVD. De inlichtingendienst deed in de periode daarvoor intensief onderzoek naar hem. Daaruit was gebleken dat hij de beschikking had over een wapen en aanhanger is van terreurorganisatie IS.

Na de tip van de AIVD ging het snel. Anderhalve week geleden werd de man opgepakt in het Overijsselse De Lutte. Ook zijn huis in Groningen werd doorzocht. In de meterkast bleken inderdaad een pistool en munitie te liggen. Agenten vonden eveneens verschillende telefoons en een laptop. Die spullen worden nu onderzocht.

Tot nu toe zwijgt de verdachte tegen de politie. Dinsdag werd bepaald dat hij zeker nog negentig dagen blijft vastzitten. Omdat hij in beperking zit, mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat.

Het nieuws van de arrestatie volgt een dag na het nieuwe ‘Dreigingsbeeld terrorisme’, dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) drie keer per jaar publiceert. Volgens de NCTV is de jihadistische beweging op dit moment veel groter dan voor het uitroepen van het kalifaat door IS in Syrië en Irak. Er zijn in Nederland zo'n vijfhonderd aanhangers, en duizenden sympathisanten. Lang niet allemaal zijn ze volgens de NCTV bereid om geweld te gebruiken. Toch wordt er wel degelijk rekening gehouden met de mogelijkheid van een aanslag. De kans daarop is nog altijd reëel, aldus het dreigingsbeeld.

