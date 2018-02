Terreurverdachte Abdeslam geeft Brusselse rechter geen antwoord

1. Waarvoor komt Abdeslam vandaag voor?

Na de terreuraanslagen in Parijs dumpte Abdeslam zijn bomgordel in een vuilnisbak en dook onder in Brussel, waar de Fransman is geboren en getogen. Vier maanden is hij onvindbaar, tot agenten op 15 maart 2016 huiszoeking doen in Vorst, in het zuiden van Brussel. De agenten denken dat het pand leegstaat omdat het gas en de elektriciteit er zijn afgesloten, maar ze komen onmiddellijk in een schietpartij terecht. Het blijkt de schuilplaats van Abdeslam en twee handlangers.

Een van hen, de teruggekeerde Syriëstrijder Mohamed Belkaid, wordt doodgeschoten door een scherpschutter. Drie agenten raken gewond. Abdeslam en Sofien Ayari (32) weten te ontkomen, maar worden drie dagen later alsnog gepakt in Molenbeek.

De rechtszaak van vandaag gaat over de schietpartij in Vorst. Abdeslam en Ayari wordt poging tot moord en verboden wapenbezit in een terroristische context ten laste gelegd.