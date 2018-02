Terreurverdacht Abdeslam zwijgt al snel in de rechtszaal

De nog enige levende verdachte van de aanslagen in Parijs – waarbij twee jaar geleden 130 mensen omkwamen – beriep zich al snel op zijn zwijgrecht. Hij weigerde op te staan en wilde geen antwoorden geven op vragen.

Het enige wat hij kwijt wilde was een verklaring voor de stilte. “Mijn stilzwijgen maakt van mij geen crimineel. Het is mijn recht. Jullie hebben tastbare en wetenschappelijke bewijzen. Baseer uw oordeel daar op”, aldus de 28-jarige Fransman.

Zijn zwijgen weerhoudt het Openbaar Ministerie er niet van twintig jaar celstraf te eisen voor poging tot moord en verboden wapenbezit in een terroristische context. Abdeslam staat bij dit proces terecht voor een schietpartij met agenten in de Brusselse gemeente Vorst, vier maanden na de aanslagen in Parijs. Een Belgisch-Frans politieteam doorzocht de woning waar hij onderdook, waarop de agenten werden beschoten. Drie van hen raakten gewond.

De Algerijnse terrorist Mohamed Belkaïd werd doodgeschoten, maar Abdeslam wist samen met medeverdachte Sofiane Ayari te ontkomen. Zij werden een paar dagen later opgepakt. De Tunesische Ayari ontkent te hebben geschoten, maar volgens de openbaar aanklager is er bewijs dat hij zware wapens heeft afgevuurd.

Beide verdachten maakten volgens haar een weloverwogen beslissing om de politieagenten te willen doden. “Wat zich daar heeft afgespeeld, was een oorlogsscène”, aldus de openbaar aanklager.

Het is nog maar de vraag of Abd­eslam ooit in een Belgische cel terechtkomt. De kans bestaat dat hij in Frankrijk een lange straf krijgt voor zijn rol bij de aanslagen in Parijs. Wanneer dat proces begint, is nog niet bekend.

