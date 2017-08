Terreur zoals in Barcelona hoort thuis op de voorpagina

Vrijdag stond daar een foto van een ontredderde vader met zijn kind op de arm en een nieuwsreportage van de juist in Barcelona verblijvende correspondent Alex Tieleman, met als kop: 'Terreur in hart van toeristisch Barcelona'. Een van de collega's keek in het archief en constateerde dat bij terreur de redactie ook in haar woordkeus plichtmatig lijkt te worden. Hij verwees naar de krant van 23 maart: 'Aanslag in het hart van Londen' en die van 21 april, met als inleidende tekst: 'Parijs is aan de vooravond van de verkiezingen opnieuw in het hart getroffen'.

De betekenis van 'plichtmatig' is volgens de Van Dale 'als een opgelegde taak, niet spontaan'. Het nieuwsartikel over Barcelona binnenin de vrijdagkrant voldeed aan deze uitleg. Het feitelijke nieuws over de terreuractie en de stroom aanvullingen hierop moest de avondverslaggever van de redactie buitenland van persbureaus verzamelen en selecteren. Een journalist aan het bureau kan nog zo gemotiveerd zijn, gevoelsmatig valt er voor hem geen eer aan te behalen. Hij moet zich beperken tot het in elkaar schrijven van een handzaam nieuwsartikel. Te vaak onderschat, ondankbaar werk, maar voor het kwaliteitsbehoud van de krant belangrijk.

Een analyse bij het eerste nieuws over Barcelona zou de berichtgeving meteen steviger hebben gemaakt

Het eerste persalarm over de terreuractie kwam donderdagmiddag om 17.28 uur. Een gelukkige omstandigheid voor Trouw was de aanwezigheid van journalist Tieleman op de Ramblas. Terecht plaatste de redactie zijn verhaal vrijdag als eigen inbreng op de voorpagina. Binnenin bestond de enige berichtgeving uit de al gememoreerde samenvatting van het nieuws en, traditioneel, overzichtjes van eerdere aanslagen en actuele reacties.

Afwegingen Een analyse of duiding direct bij of in het eerste nieuws verwerkt, zou de eerste berichtgeving meteen steviger hebben gemaakt. Beschikbare handen, op dat moment aanwezige terreurexpertise op de (buitenland)redactie en ruimte in de krant zijn dan beslissende factoren om dat voor elkaar te krijgen. Het ontbreken van zo'n waardevolle toevoeging, waarin de krant de lezer bij de hand neemt, is bij grote nieuwsontwikkelingen vaker voor Trouw een euvel. Dat was decennia geleden het geval en nu nog zo af en toe. Het is alsof de redactie soms tijd nodig heeft om onverwachte, grote gebeurtenissen te laten bezinken. Met nieuwe, creatieve invalshoeken wordt het aanvankelijke gemis aan stevige(r) tekst de dagen erna als regel ruim gecompenseerd. Met artikelen over budget-terrorisme, omgang van burgers met terreur en de reportages van Tieleman gebeurde dat ook ditmaal. De frequentie waarmee aanslagen worden gepleegd en zeker de impact spelen telkens een belangrijke rol in de afweging welke plek de berichtgeving in de krant verdient. Zoals de chef buitenland zegt: "Als volgend jaar bij wijze van spreken om de andere dag een aanslag plaatsvindt, zal dat nieuws niet altijd op de voorpagina staan. Je hebt het hier heel erg over de definitie van nieuws. Elke aanslag brengt nieuwe afwegingen mee." De grenzen zijn al opgeschoven. Eén dode bij een terreuraanslag heeft nu minder impact. "Maar mag een journalist aan aanslagen wennen?", roert de chef buitenland de journalistieke ethiek aan. Ze denkt van niet. De zwaarste categorie terreurdaden hoort naar haar overtuiging op de voorpagina. Voor een nieuwskrant is dat de enige logische gedachtegang. Dat dit niet strookt met de opvatting van sommige lezers dat Trouw met de aandacht voor terrorisme meewerkt aan de groei en levensvatbaarheid hiervan is een discussie, waarop ik binnenkort in deze rubriek terugkom. Lees ook: Waarom de media terrorisme in de kaart spelen

