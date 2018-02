Ter Mors zorgt voor vijfde schaatsgoud

Coach Jeroen Otter gaf Jorien ter Mors (28) eigenlijk geen keus, 24 uur na de voor haar desastreus verlopen 1500 meter op het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) in december. Ze moest haar aanpak veranderen, anders was ze nooit op tijd in vorm voor de afstand die ze in Zuid-Korea wél reed: de 1000 meter. Dan maar door de pijn heen die ze had in knie en rug.

1.13,56: nog nooit werd er op een laaglandbaan harder gereden

Ter Mors luisterde. Vanaf 2 januari gingen de gewichten omhoog, in zowel frequentie als kilo’s. En ze raakte in vorm. Het zorgde vandaag voor een tijd op de 1000 meter die ruim genoeg was voor de eerste plaats, voor de Japansen Nao Kodaira en Miho Takagi. Ze reed 1.13,56. Nog nooit werd er op een laaglandbaan harder gereden. Het was meteen een olympisch record en, uiteraard, een baanrecord. Een verbeten blik begeleidde na de finish de vuist.