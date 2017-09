Tennistoppers laten zich fêteren op een toernooi dat geen enkele sportieve waarde heeft

De overvolle tennisagenda heeft er een nieuw evenement bij: de Rod Laver Cup. Als hommage aan de legendarische Australiër die tweemaal de vier grandslams in een kalenderjaar won, vindt er de komende drie dagen in Praag een confrontatie plaats tussen tennissers uit Europa en spelers uit de rest van de wereld. Dat lijkt op de Ryder Cup bij golf, waarin Amerikanen en Europeanen het tegen elkaar opnemen.

Het idee voor het toernooi komt uit het managementteam van Roger Federer, die samen met Nadal, Zverev, Cilic, Thiem en Berdych de Europese afvaardiging vormt. Het wereldteam bestaat uit Querrey, Isner, Kyrgois, Sock, Shapovalov en Tiafoe. Elke dag worden er op het hardcourt in de O2 Arena drie singles en een dubbelpartij gespeeld.

Het achterliggende idee van het toernooi is dat de topspelers elkaar, uiteraard tegen een riante vergoeding, in een ongedwongen sfeer ontmoeten. Als teamgenoten en niet als tegenstanders. Maar het is de vraag of de tenniswereld op dit initiatief zit te wachten. Natuurlijk is het leuk om Federer en Nadal samen te zien dubbelen of te kijken hoe Borg en McEnroe hun rol als coach vertolken.

Het is al zo druk op de kalender, klagen de topspelers al jaren. Met blessures tot gevolg. Voor Murray, Djokovic, Wawrinka en Nishikori is het tennisjaar 2017 al voorbij, zij zitten thuis met lichamelijke klachten. Maar vreemd genoeg vinden de druk bezette spelers altijd wel een gaatje voor een lucratief samenzijn.

Fêteren

De Rod Laver Cup, die in ieder geval de komende drie jaar georganiseerd wordt, is ook een concurrent voor de reguliere evenementen. Bijvoorbeeld voor de toernooien in Sint Petersburg en Metz die deze week worden gehouden. Maar ook voor de Davis Cup. Vorige week werden de halve finales en de play-offs van het landentoernooi gespeeld. Hoe zal Berdych in Praag worden ontvangen door de Tsjechische supporters? Hij had geen zin in de (verloren) Davis Cupwedstrijd tegen Nederland, maar laat zich deze dagen wel fêteren op een toernooi dat geen enkele sportieve waarde heeft.

De tijd zal leren of de Rod Laver Cup een blijvertje wordt op de agenda of dat het evenement van voorbijgaande aard is. Hoe interessant is het toernooi straks nog voor sponsors, mediapartners en fans als de dertigers Federer, Nadal, Djokovic, Murray en Wawrinka met pensioen zijn. Drie jaar geleden werd met veel tamtam de International Premier Tennis League aangekondigd, een strijd tussen vier teams in verschillende Aziatische steden. Inmiddels staat de vierde editie van het toernooi in december op de tocht.