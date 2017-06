Tennisster Ons Jabeur levert historische prestatie in Parijs

Ook de vierde poging van Ons Jabeur om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van Roland Garros leek in schoonheid te sterven. Na een nederlaag in de derde ronde van de kwalificaties zag de 22-jarige tennisster uit Tunesië haar droom opnieuw in duigen vallen. Totdat de Duitse Laura Siegemund zich geblesseerd afmeldde en Jabeur alsnog haar debuut op de open Franse titelstrijd mocht maken.

Als zogenaamde lucky loser greep Jabeur die herkansing met beide handen aan. De winnaar van de Parijse juniorentitel in 2011 versloeg eerst de Hongaarse Ana Bogdan en woensdag de Slowaakse Dominika Cibulkova. Daarmee leverde de nummer 114 van de wereld een historische prestatie. Ze werd de eerste Arabische vrouw in de derde ronde van een grandslamtoernooi.

Jabeur vierde het succes op Court Suzanne Lenglen met de Tunesische vlag boven het hoofd. Ondervraagd door de Franse ex-speelster Marion Bartoli kon ze haar vreugde nauwelijks onder woorden brengen. Ze dankte de vele landgenoten op de tribunes voor hun steun. "Dit toernooi voelt als thuis", zei Jabeur. "Het is niet ver van Tunesië en mijn broer en zus wonen in Parijs."

De in het Slowaakse Trnava neergestreken Jabeur onderkende de impact van haar prestatie. "Als je in de Arabische wereld iets bereikt is iedereen in je geïntresseerd. Zo is dat in de sport ook. Als ik win vertegenwoordig ik de Arabische wereld, als ik verlies probeer ik gewoon Ons Jabeur te zijn." In de derde ronde speelt Jabeur vandaag tegen de Zwitserse Timea Bacsinszky.

Selima Sfar

Na de triomf op Cibulkova nam Jabeur direct contact op met Selima Sfar. Haar 39-jarige landgenote geldt nog altijd als de vaandeldraagster van het Arabische tennis. In het begin van deze eeuw won zij als eerste Arabische vrouw partijen op Roland Garros, Wimbledon en de US Open. Sfar, die even in Nederland competitie speelde bij Hilverheide, reikte tot de 75ste plaats op de mondiale ranglijst.

"Zij is mijn voorbeeld en zij heeft mij altijd geholpen", zei Jabeur tegen de verzamelde media. "Ik ken haar al lang en dit jaar hebben we vaak getraind. Het is een eer om in haar voetsporen te treden en de fakkel over te nemen. Nu is het aan mij om Tunesië en de Arabische wereld te vertegenwoordigen. Daar ben ik trots op."

Ik kan tijdens een toernooi niet dertig dagen achter elkaar niet eten en drinken Ons Jabeur

Jabeur zei te hopen dat zij nu een inspiratiebron zal worden voor jonge Tunesiërs die dromen van een profcarrière. "Met hard werken en geloof in jezelf is het zeker mogelijk." Nadat Jabeur in 2011 de juniorentitel op Roland Garros veroverde, groeide het aantal geregistreerde tennissers in Tunesië. Vooralsnog is Chiraz Bechri als nummer 698 naast Jabeur de enige Tunesische speelster op de wereldranglijst.

Cibulkova was de eerste speelster uit de toptien die door Jabeur werd verslagen. De nummer zeven van de wereld, die in de aanloop naar Roland Garros gehinderd werd door blessures, werd voortdurend verrast door de dropshots van Jabeur. "Die zijn een favoriet onderdeel van mijn spel. Soms wil ik wat anders doen, maar dan beslissen mijn handen anders. Ik heb het niet onder controle."