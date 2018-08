Tennisster Kiki Bertens is nu op alle ondergronden een gevreesde tegenstander

Nooit was een overwinning groter en mooier voor Kiki Bertens dan zondag in het Amerikaanse Cincinnati. Een groot Masters-toernooi, met overwinningen op speelsters uit de toptien van de wereldranglijst, onder wie de nummers één en twee (respectievelijk Simona Halep en Caroline Wozniacki). En dat bovendien op een ondergrond waar ze niet van houdt. Die overwinning kwam wel even binnen bij de 26-jarige Bertens.

Dertiende van de wereld is ze inmiddels, met twee toernooioverwinningen dit jaar en een totaal prijzengeld dat de vijf miljoen euro nadert. Maar dat is scorebordjournalistiek, zoals voetbalcoach Co Adriaanse het noemde. Een term ook die Bertens’ coach Raemon Sluiter gisteren tijdens de finale introduceerde bij het Amerikaanse publiek, toen Bertens aangaf even in de knoop te zitten met het feit dat tegenstander Halep meerdere games op rij wist te pakken.

Want belangrijker is de vooruitgang die Bertens vooral dit jaar boekt. Sluiter noemde op Wimbledon een heel rijtje aan verbeteringen die Bertens dit jaar heeft bereikt. Zijn pupil is zelfstandiger, zelfbewuster, gedisciplineerder, fitter en mentaal sterker geworden, zei hij. Mentaal onder meer dankzij de yoga-sessies die ze gebruikt om rustiger te worden. Voor het toernooi in Madrid gooide ze WhatsApp van haar telefoon, om niet afgeleid te raken.

Ga maar na: in mei haalde ze de finale van het Masterstoernooi in Madrid. Weliswaar op ‘haar’ gravel, maar het was een uitzonderlijke prestatie in een veld vol toppers. Daarna verraste ze met een kwartfinale op Wimbledon. Op gras, de ondergrond waar ze zich niet prettig op voelde door alle kanten op stuiterende ballen. En dus nu op hardcourt, waar ze tot dit jaar nog geen resultaat op had bereikt.

Het allerbelangrijkste is dat ze zich nu ook op meer dan gravel weet te redden en dat ze daar ook vertrouwen in heeft. Sluiter noemde het trainen van Bertens niet voor niets ‘fine­tunen’. Het grote omslagmoment is al geweest.

Trainen deed ze ook op agressiviteit. Daar hoort bijvoorbeeld het slaan van harde ballen bij. Zelf zegt Bertens daarover op de site van de WTA-tour: “Soms doen we trainingen waarin ik hard moet slaan. Dan zegt Raemon na vijf keer dat het nu écht hard moet. Er is altijd iets in me wat niet 100 procent gaat. Maar dat wordt steeds minder.”

Fysiek is ze sterker geworden door te trainen op fitheid. Dat leidde in Cincinnati tot veel gewonnen derde sets, waarin Bertens steevast beter in vorm leek dan haar tegenstanders. Ook in de finale, toen ze Halep na een moeizaam begin kraakte in de laatste fase van de wedstrijd.

Trots

In Cincinnati versloeg ze zondag de nummer één van de wereld, met de kenmerkende harde forehand op matchpoint tegen. Het was een teken van vertrouwen, in zichzelf en in haar coach. De beloning was een vaasvormige beker die met een acanthusmotief was versierd.

De belangrijke grote titel heeft ze inmiddels binnen. De doelen die nu worden gesteld, zijn steeds moeilijker bereikbaar. Dat is voor later. Zelf is ze fier na een inmiddels al geslaagde Amerikaanse campagne. “De resultaten zijn niet alleen maar op gravel. Het is nu overal. Daar ben ik misschien wel het meest trots op.”

Over een week begint de laatste Grand Slam van het jaar, de US Open. Vorig jaar haalde Bertens er niet eens de tweede ronde. Weinig punten te verspelen, veel te winnen. De top-tien van de wereld is nu meer dan ooit haalbaar.

