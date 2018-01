Tennissers willen dat arena in Melbourne de naam van een homofobe dominee afschudt

De tennissers die deze week in de Margaret Court Arena spelen op de Australian Open zullen niet verbaasd zijn enkele regenboogvlaggen in het publiek te zien. Op het eerste grand-slamtoernooi van het jaar in Melbourne heeft voormalig speelster Billie Jean King opgeroepen de naam van het stadion te veranderen. De actie wordt gesteund door fans die in kleurrijke kleding naar het tennispark zijn gekomen om zich uit te spreken.

De dominee, een voormalig tennister, vergeleek homo's met Hitler en kwalificeerde transgenders als duivels

King, groot voorvechter van vrouwenemancipatie, vindt dat het stadion de naam niet meer kan dragen van de 75-jarige Margaret Court vanwege haar homofobe uitspraken. Court is strenggelovig en is na haar carrière dominee geworden. Ze sprak zich openlijk uit tegen het homohuwelijk, dat op 7 december vorig jaar werd gelegaliseerd door het Australische parlement. Court won in haar carrière 24 grandslamtitels. Door haar uitspraken heeft ze fans verloren.

De voormalig tennisster gelooft dat de LHBT-gemeenschap een soort complot uitvoert om, zo zei ze, 'net als Hitler', in het hoofd van jonge kinderen te kruipen om ze te beïnvloeden. Transgenders zouden volgens Court het werk van de duivel zijn, al beweert haar echtgenoot Barry Court nu dat ze dat nooit heeft gezegd.

Toen de Australische speelster Casey Dellacqua een zoon kreeg met haar partner stuurde Margaret Court een ingezonden brief naar een Australische krant waarin ze er schande van sprak dat het kind zou opgroeien zonder vader.

Er ontstond veel reuring na haar homofobe uitspraken. Ook Martina Navratilova, net als King lesbisch, deed een oproep tot naamsverandering van de tennisbaan. Navratilova was een van de eerste speelsters die het taboe op homoseksualiteit in het tennis wilde doorbreken door openlijk uit de kast te komen. De Nederlandse Richel Hogenkamp, zelf lesbisch, zei dat ze niet graag zou spelen in een stadion dat is vernoemd naar een vrouw die zulke uitspraken doet.

Maar nu het toernooi eenmaal bezig is, lijkt niemand zich er meer druk om te maken. Er wordt gewoon getennist op baan 1 van Melbourne Park, al dan niet met regenboogvlag op de tribune.

Ik speel op welke baan ze me plaatsen. Als ik op Margaret Court sta, denk ik daar niet te veel over na. Wimbledonkampioene Garbine Muguruza

De speelsters die op de baan in actie zijn gekomen in hun partij in de eerste ronde, werden door journalisten bestookt met vragen over de kwestie. Men wilde weten of ze een voorstander zijn van de naamsverandering. Het hield ze amper bezig.

De kampioene op de US Open van vorig jaar, Sloane Stephens, vond de vraag niet aan haar besteed. "Ik heb hier niets over te zeggen, je moet bij het toernooi zelf zijn. Ik respecteer al mijn collega's en hun levensstijl." Wimbledonkampioene Garbine Muguruza zei dat de kwestie-Court het laatste was wat haar bezig hield. "Ik zal spelen op welke baan ze me ook plaatsen. Als ik op Margaret Court sta, ga ik daar niet te veel over nadenken."

Met het hoge prijzengeld op de Australian Open zullen spelers niet snel besluiten om de baan links te laten liggen. Dat zou schadelijk zijn voor hun carrière, omdat ze dan uit het toernooi liggen. De organisatie bepaalt de baanindeling. Tennissers hebben daar zelf geen zeggenschap over.

Krabben vangen Sommige spelers vinden dat de tennisprestaties van Court los staan van haar persoonlijke overtuiging. Zo denkt de Australische tennisbond er ook over. Margaret Court wordt nog steeds geëerd als 'legende van de sport', liet de bond via een statement weten. "Haar persoonlijke overtuigingen zijn van haar. Die liggen niet in lijn met onze waarden van gelijkheid en diversiteit." Court, altijd aanwezig als eregast, sloeg deze editie over. Ze wilde krabben vangen met haar familie, een traditioneel gezinsuitje in Australië. Voorlopig wordt er gewoon gespeeld in de arena die naar de vrouw is vernoemd die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw domineerde op de tennisbaan. Getrouwd wordt er overigens ook. Twee Australische mannen gaven elkaar in juli illegaal het ja-woord bij de baan uit protest tegen de uitspraken van Court. Vorige week stapten ze na een relatie van dertig jaar alsnog officieel in het huwelijksbootje.