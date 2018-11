Tennisser Zverev dient zich aan als nummer 1 van de wereld

Met de indrukwekkende triomf in de ATP Finals heeft Alexander Zverev definitief bevestigd dat hij de komende jaren een dominerende rol gaat spelen in het mondiale tennis. In het toernooi met de acht beste tennissers van 2018 versloeg de jonge Duitser zaterdag Roger Federer en gisteren in de eindstrijd Novak Djokovic. Daarmee gaf hij een duidelijke boodschap af: ik word de nieuwe heerser van de tennissport.

Misschien nog niet meteen volgend jaar, want Federer (37) en Djokovic (31) zijn vooralsnog niet van plan hun vooraanstaande posities zomaar op te geven. En de vraag is hoe toppers als Rafael Nadal (32), Andy Murray (31) en Stan Wawrinka (33) terugkomen van hun blessures. Maar in de O2 Arena in Londen toonde Zverev de afgelopen dagen zijn potentie en met zijn 21 jaar heeft hij de tijd mee.

In zijn dankwoord richtte hij zich onder meer tot zijn vader Alexander, zijn mentor en coach van het eerste uur

Djokovic begon als de grote favoriet aan de finale. Hij had in de voorgaande vier partijen in Londen niet een keer zijn service moeten inleveren. Ook niet tegen Zverev, die afgelopen woensdag in de groepsfase in slechts 77 minuten op een kansloze nederlaag (6-4, 6-1) werd getrakteerd. Gisteren trof Djokovic echter een andere Zverev, die een dag eerder op magnifieke wijze Federer had verslagen.

In die partij deed zich een merkwaardig incident voor. Bij 3-4 in de tiebreak van de tweede set voor Federer stopte Zverev plots de rally, nadat een ballenjongen een bal uit zijn handen liet vallen. Umpire Carlos Bernardes liet het punt overspelen, tot onbegrip van de Federer gezinde toeschouwers in de O2 Arena. Met een ace pakte Zverev het punt en drie punten later ook de winst: 7-5, 7-6 (5).

Uitgefloten De euforie over de zege kreeg een deuk toen Zverev tijdens het interview op de baan door het publiek werd uitgefloten. In de wetenschap dat hij niets verkeerds had gedaan, kon hij zijn tranen nauwelijks de baas. In zijn kampioenenspeech van gisteren liet hij dat ‘bittere moment’ niet onbesproken. Federer, die tot volgend jaar moet wachten op zijn honderdste titel, zei dat Zverev juist had gehandeld. Tegen Djokovic was Zverev niet meer belast met het vervelende voorval van een dag eerder. Hij dwong de Servische nummer een van de wereld tot het uiterste en hij slaagde er als eerste speler in Londen in om door de service van de vijfvoudig winnaar van de ATP Finals te breken. Hij deed dat zelfs drie keer op rij en met een prachtige backhandpassing besliste hij de hoogstaande finale: 6-4 en 6-3.

Serveerkanonnen Opvallend was dat Djokovic, misschien wel de beste retourneerder aller tijden, geen passend antwoord had op de service van Zverev. Eerder had hij de opslagen van serveerkanonnen als John Isner, Marin Cilic en Kevin Anderson vakkundig geneutraliseerd. Ook gingen de meeste langere rally’s naar Zverev, die de foutenlast bij de vermoeid en soms moedeloos ogende Djokovic zag oplopen. Met zijn zege gisteren loste Zverev Djokovic af als jongste winnaar van de ATP Finals Uiteraard noemde Zverev de winst in de ATP Finals zijn grootste triomf in zijn carrière. Hij heeft weliswaar als jong broekie al drie Masterstitels op zak (Rome, Montreal en Madrid), maar op de vier grandslamtoernooien, waar het gaat om drie gewonnen sets, liet hij tot dusver weinig zien. Pas een keer haalde ‘Sacha’ op het hoogste platform de kwartfinales, dit jaar op Roland Garros. In zijn dankwoord richtte hij zich onder meer tot zijn vader Alexander, zijn mentor en coach van het eerste uur. Ook noemde Zverev fitnesstrainer Jez Green en Ivan Lendl, sinds augustus van dit jaar zijn coach. Beiden maakten in het verleden lange tijd deel uit van de staf rond Murray en vormen nu belangrijke pijlers onder het succes van Zverev. Onder vader Alexander (‘Jij stopt waarschijnlijk niet met huilen tot het eind van het jaar’), Green (‘Door jou heb ik iets meer spieren gekregen’) en Lendl (‘Tot nu toe gaat het best goed’) moet Zverev de volgende stappen zetten. Hoe gaat hij bijvoorbeeld om met zijn nieuwe status als hij in januari als een van de favorieten begint aan de Australian Open? Ook was hij tot dusver erg wisselvalling. Na zijn winst in Washington verloor hij in Cincinnati van Robin Haase.

Een bijzonder mens Ook richtte Zverev zich gisteren in zijn lange speech tot zijn verslagen opponent. Hij noemde Djokovic niet alleen een geweldige tennisser, maar ook een bijzonder mens met wie hij vele gesprekken - en niet alleen over tennis - had gevoerd. Ook roemde hij de comeback van Djokovic in het afgelopen half jaar. Die noemde hij indrukwekkend en inspirerend. De comeback van Djokovic in de tweede helft van dit jaar was inderdaad net zo overtuigend als de rentree van Federer en Nadal in 2017. Na een jaar vol blessureleed verdeelden de Zwitser en de Spanjaard het kwartet grandslamtitels en keerden zij terug aan de top van de mondiale ranglijst. Djokovic steeg in het afgelopen halfjaar van plaats 22 naar de nummer éénpositie. Na de Australian Open liet de Serviër zich opereren aan de elleboog. Hij keerde terug bij zijn oude coach Marian Vajda, maar de prestaties waren niet hoopgevend. Na zijn snelle nederlaag op Roland Garros tegen de Italiaan Marco Cecchinato zat Djokovic als een dood vogeltje in de interviewruimte twee van het Parijse complex. Hij overwoog serieus om het grasseizoen te laten schieten.

Ommekeer Op het gras van Wimbledon kreeg de wonderbaarlijke ommekeer gestalte. Djokovic won in Londen, Cincinnati, New York en Sjanghai. In perspectief gezien, zei hij gisteren, was het een geweldig jaar. Sinds Wimbledon verloor hij slechts twee partijen. In Toronto van Stefanos Tsitsipas en in Parijs van Karen Katsjanov, twee veelbelovende spelers van de nieuwe generatie, waarvan Zverev de onbetwiste aanvoerder is. Wellicht dat spelers als Tsitsipas en Katsjanov, maar ook grote talenten als Borna Coric (21) en Daniil Medvedev (22) zich de komende jaren gaan melden voor een plaats in de ATP Finals. Dit jaar hadden vijf van de acht deelnemers de grens van de dertig jaar gepasseerd. Met zijn 21 jaar moet Zverev zich hebben geoeld als een junior in een veteranentoernooi. Met zijn zege gisteren loste Zverev Djokovic af als jongste winnaar van de ATP Finals. De Serviër won zijn eerste van vijf zeges precies een decennium geleden in Sjanghai. “Ik zie veel overeenkomsten in onze carrières”, zei Djokovic over Zverev. “Ik hoop dat hij in mijn voetsporen kan treden en ik gun hem veel titels.” Ook gaf Zverev Duitsland, toch een land met een rijke tennishistorie, weer een reden om met de borst vooruit te lopen. Veel succesen behaalden de Duitsers de laatste jaren niet op het allerhoogste tennisniveau. Boris Becker was maar liefst 23 jaar geleden in Frankfurt de laatste Duitse winnaar van de ATP Finals.

