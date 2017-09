Tennet had stroomnet niet op orde tijdens grote storing

Op vrijdag 27 september 2015 om 9.45 uur valt in ongeveer een miljoen huishoudens in Noord-Holland en Flevoland plotseling de stroom uit. Pas ruim een uur later lukt het netbeheerder TenneT de stroomvoorziening langzaamaan op gang te krijgen. Dan is het trein- en vliegverkeer al volledig ontregeld, moeten ziekenhuizen hun operaties uitstellen, is het telefoonverkeer uitgevallen en valt de productie van veel bedrijven stil.

Ook bij de Hoogovens van staalproducent Tata Steel komen de machines stil te staan. Het bedrijf claimt dan ook een flinke schade te hebben geleden door de stroomstoring en maakt het geschil hierover met TenneT aanhangig bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het staalbedrijf hoopt daarmee de informatie boven tafel te krijgen, die nodig is om het geschil te beslechten.

Tata Steel, en andere gedupeerde bedrijven, staan nu sterker bij een schadeclaim

De ACM heeft hierover vandaag een uitspraak gedaan. Op basis van een nieuw breder onderzoek heeft de toezichthouder bepaald dat TenneT bij die bewuste stroomstoring in september 2015 niet aan de wettelijke verplichtingen heeft voldaan. Eerder onafhankelijk onderzoek naar de toedracht van de stroomstoring in opdracht van TenneT, had al uitgewezen dat de oorzaak lag in een combinatie van falende techniek en een menselijke fout. Dat had te maken met de manier waarop het hoogspanningsstation in Diemen is ontworpen.

Nu heeft de ACM vastgesteld dat een storing in een onderdeel van het net tijdens onderhoud, volgens de huidige Elektriciteitswet niet tot een transportonderbreking van de stroom mag leiden. In 2015 is dit wel gebeurd en daarmee heeft TenneT de wet overtreden. Tata Steel, en wellicht ook andere gedupeerde bedrijven, staan nu sterker bij een schadeclaim.

TenneT speelt de bal terug en dringt aan op aanpassing van de wet

Verontwaardigd TenneT kondigde bij monde van woordvoerder Eefje van Gorp aan, dat het direct in hoger beroep gaat. Bij het bedrijf dat elektriciteit transporteert wordt verontwaardigd gereageerd op de uitspraak van de ACM. Zo zou de ACM ‘helemaal geen grondig eigen onderzoek hebben gedaan en de netbeheerder door deze uitspraak dwingen tot grote nodeloze en maatschappelijk onwenselijke investeringen, die op kunnen lopen tot 4 miljard euro’. Bovendien zou de besluitvorming door de ACM gebaseerd zijn op ondoelmatige wetgeving. TenneT wil dan ook geen aanpassingen aan het hoogspanningsnet doen waarmee het bedrijf aan de wet zou voldoen, maar speelt de bal terug en dringt aan op aanpassing van de wet door de spoedige invoering van relevante onderdelen uit het nieuwe wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (VET). Deze nogal felle reactie van TenneT is des te opmerkelijker in het licht van de invoering van de nieuwe EU-verordening over het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (system operation guideline), die over drie dagen op 14 september van kracht wordt. ‘Onder die verordening vervalt namelijk de noodzaak tot aanpassingen van het stroomnet door TenneT’, zegt woordvoerder Jeroen Nugteren van de ACM. ‘Mede vanwege deze nieuwe Europese verordening hebben wij TenneT ook geen boete opgelegd voor het overtreden van de wet in 2015. Dat zou niet veel zin hebben gehad.’ Er is volgens de ACM ook geen sprake van dwang. ‘Wij hebben slechts vastgesteld dat TenneT niet aan de wettelijke verplichtingen heeft voldaan.’ Je zou zeggen, eind goed al goed voor TenneT, want ze kunnen grote investeringen voor een betere back-up bij stroomstoringen tijdens onderhoud achterwege laten met de invoering van de EU-verordening. Maar nee. Eerst zegt woordvoerder Van Gorp niets te weten over de op handen zijnde invoering van de Europese verordening, in tweede instantie zegt zij na ruggespraak met de juridische afdeling dat de Europese Verordening niet van toepassing is op deze zaak. TenneT blijft hierin recht tegenover de ACM staan. Intussen lacht Tata Steel in haar vuistje, want ook bij het hoger beroep zal een oordeel worden geveld op basis van de wetgeving die in 2015 tijdens de stroomstoring van kracht was.

