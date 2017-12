Ten Hag als nieuwe stijlbreuk bij Ajax

Ten Hag is de opvolger van trainer Marcel Keizer, die, net als assistent Hennie Spijkerman en cultuurbewaker Dennis Bergkamp, vorige week op non-actief werd gezet na tegenvallende prestaties.

Met het ontslag van Bergkamp, vooraanstaand lid van het Technisch Hart, én de keuze voor Ten Hag breekt Ajax radicaal met de principes van de in september 2010 ingezette Cruijff-revolutie. Cruijff pleitte voor oud-Ajacieden in de jeugdopleiding en het dagelijks bestuur. Op zijn voorspraak werd destijds trainer Martin Jol aan de kant geschoven, omdat hij niet het typische Ajax-spel zou beogen. Oud-speler Frank de Boer nam zijn taken over.

Keizer, die als voetballer een bescheiden carrière kende bij Ajax, Cambuur Leeuwarden, De Graafschap en Emmen, paste qua profiel misschien wel als hoofdtrainer van Ajax, maar het was niet de grote, ervaren naam waarop gerekend werd in Amsterdam. Zijn aanstelling zorgde voor interne verdeeldheid. Het koord waar Keizer op moest balanceren was zo dun, dat een ongelukkige nederlaag in de achtste finale van de KNVB-beker tegen FC Twente hem fataal werd. Dat hij in de competitie een punt meer had behaald dan de vorig seizoen bewierookte trainer Peter Bosz, deerde niet. Vooral de vroegtijdige Europese uitschakeling werd hem aangerekend. De achtergronden, het drama rond Nouri en het toen recente vertrek van gezichtsbepalende spelers als Klaassen, Sánchez en Traoré, telden evenmin.

Scepsis

Ook de aanstelling van Ten Hag zal scepsis opwekken. Allereerst heeft hij geen Ajax-achtergrond. Ten Hag, in zijn actieve carrière een controlerende middenvelder, diende als voetballer FC Twente, De Graafschap, RKC Waalwijk en FC Utrecht. Bij die laatste club werd hij in 2015 hoofdtrainer. Met FC Utrecht speelde hij attractief voetbal. Ten Hag eindigde de voorbije twee seizoenen respectievelijk als vijfde en vierde. Daarvoor trainde hij de beloften van Bayern München, waar hij samenwerkte met Josep Guardiola, en was hij assistent-trainer bij FC Twente en PSV. In het seizoen 2012/2013 coachte Ten Hag Go Ahead Eagles. In die hoedanigheid leerde hij Marc Overmars kennen, de huidige technisch directeur van Ajax.

Ten Hag kiest, in tegenstelling tot Cruijff, voor een we­ten­schap­pe­lij­ke benadering van het voetbal.

Ten Hag is daarnaast niet iemand die het Ajax-systeem blindelings nastreeft - iets waar Jol dus voor werd geslachtofferd in 2010. Onlangs nog, op een supportersavond bij FC Utrecht, liet Ten Hag zich juist ontvallen dat hij klassieke buitenspelers, zoals Ajax die bijvoorbeeld heeft met David Neres (rechts) en Justin Kluivert (links), eigenlijk niet meer van deze tijd vindt. Ten Hag meent dat een elftal meerdere systemen moet kunnen spelen. En dat vergt veel trainingsarbeid. Bij FC Utrecht eiste Ten Hag van zijn spelers dat ze dagelijks van negen tot vijf op de club waren. Om collectief en individueel te trainen, om video-analyses te doen en de teamgeest te bevorderen. Hij is, tegenover de meer op intuïtie gestoelde visie van Cruijff, eerder een coach die kiest voor de wetenschappelijke benadering van het voetbalspel.