Temidden van de Nederlandse verwarring, zwijgen de Belgen over fipronil

Het is zomaar een gedachte die kan opspelen als je de eier-communicatie van beide diensten deze week naast elkaar legt. Waar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wordt beschuldigd van paniekzaaierij over giftige eieren, daar valt het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) vooral op door sussende geluiden en weinig specifieke informatie.

In België is de ophef over mogelijk giftige eieren veel kleiner dan in Nederland, ook al lijkt de ellende te zijn begonnen bij het sjoemelende bedrijf Poultry-Vision in het Vlaamse Weelde, op een steenworp afstand van de Nederlandse grens. Dat stopte tegen de regels in het giftige fipronil in een middel voor bloedluisbestrijding, dat vervolgens via een tussenhandelaar in Nederlandse kippenstallen werd gebruikt.

Van meet af aan heeft het FAVV gezegd dat er geen enkel gevaar is voor de volks­ge­zond­heid

De verwarring over de gifeieren mag dan veel kleiner zijn in België, dat neemt niet weg dat ook de pluimveesector daar flink is getroffen door de affaire. De eierproductie in tientallen van de 210 Belgische legkipboerderijen is stilgelegd en dat blijft de komende dagen zo, meldt zakenkrant De Tijd.

Nauwelijks communicatie Van meet af aan heeft het FAVV gezegd dat er geen enkel gevaar is voor de volksgezondheid, en dat alle eieren die in de winkels liggen gewoon kunnen worden gegeten. Volgens de Belgische voedselautoriteit zijn de concentraties fipronil die tot nu toe in de Belgische eieren zijn aangetroffen, lager dan in de Nederlandse. Op de website van het FAVV staat een kort en geruststellend uitleg-bericht, zonder details over de geblokkeerde pluimveebedrijven, laat staan met de codes van besmette eieren die de consument in de eigen voorraad kan nagaan. Het FAVV blinkt al jaren uit in mist spuien, minimaliseren van de feiten, sussen en zoveel mogelijk zwijgen Commentator Inge Ghijs Dat baart de commentator van dagblad De Standaard zorgen. "Kijk, dat is nu eens een open en duidelijke communicatie waar ons voedselagentschap iets van kan leren", schreef Inge Ghijs gisteren over de in Nederland verspreide lijst met eiernummers. "Twee weken geleden raakte in Vlaanderen bekend dat sommige eieren besmet zijn met fipronil. Sindsdien communiceert het FAVV niet of nauwelijks." Dat is volgens Ghijs niet voor het eerst. "Het FAVV blinkt al jaren uit in mist spuien, minimaliseren van de feiten, sussen en zoveel mogelijk zwijgen."

Littekens België draagt de nodige littekens van eerdere voedselschandalen. De grootste daarvan was de dioxine-affaire uit 1999, waarbij deze giftige stof in tal van producten werd aangetroffen, waaronder vlees, zuivel en koekjes. Ook eieren waren ermee besmet. Omdat 1999 een verkiezingsjaar was in België, probeerde de overheid de besmetting tot op het hoogste niveau in de doofpot te stoppen. Toen dat uitkwam, moesten twee ministers aftreden. De affaire leidde tot de oprichting van het FAVV.

