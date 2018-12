Teloorgang dreigt voor de Amerikaanse padvinders

Vriend en vijand zijn het erover eens: als het verdeelde Amerika op dit moment íets nodig heeft, dan zijn het wel de padvinders. Een organisatie die, sinds de oprichting in 1910, generaties jonge Amerikanen deugden als patriottisme, moed en zelfredzaamheid aanleert. Die Amerikanen uit alle milieus samenbrengt in de vrije natuur. En die ze daarmee ook een unieke voorbereiding geeft op het publieke leven. Sinds ex-padvinder John F. Kennedy in 1961 president werd, hebben de meeste presidenten, van beide partijen, een verleden gehad in de padvinderij.

Maar als juist één organisatie het momenteel moeilijk heeft, dan zijn het wel de padvinders. Onlangs onthulde de Wall Street Journal dat de Boy Scouts, de belangrijkste scoutingorganisatie van de VS, overwegen om faillissement aan te vragen, gedwongen door de vele rechtszaken om seksueel misbruik. Het gaat vooral om zaken uit de jaren zeventig en tachtig, voor er beleid was om misbruik te voorkomen. Maar sinds de Boy Scouts in 2012 gedwongen werden om interne documenten over misbruikers te publiceren, kwam er een stroom rechtszaken op gang.

Mormonen vertrekken

Het zou geen ‘opheffingsfaillissement’ worden, maar een ‘Chapter 11’, een soort ‘doorstartfaillissement’, dat beschikbaar is voor organisaties die in de kern financieel gezond zijn, maar om dreigen te vallen door financiële claims. Die claims moeten dan geschikt worden. Die regeling is populair bij Amerikaanse organisaties die in opspraak zijn wegens seksueel misbruik: ook de gymnastiekbond en enkele bisdommen maakten er gebruik van. Maar ook als ze deze financiële storm overleven, blijven de Boy Scouts in zwaar weer. Ooit telden ze bijna vijf miljoen leden, nu is dat gedaald tot 2,3 miljoen. Het zullen er nog minder worden: eerder dit jaar zegde de mormoonse kerk, die bijna een half miljoen padvinders ‘bijdraagt’, de ­samenwerking op. Binnenkort beginnen ze een eigen padvinderij.

De breuk met de mormoonse kerk is symptomatisch voor de moeilijkheden die algemene, niet-politieke organisaties ondervinden in het huidige, gepolariseerde Amerika. In de woorden van toenmalig padvindersbaas Robert Gates, in 2014 tegen Esquire: “Hoe behoud je de tradities die gedurende vele decennia enorm succesvolle instituties hebben gecreëerd, en moderniseer je ze tegelijkertijd zo, dat ze relevant blijven in de 21ste eeuw?”

Voor de Boy Scouts begon dat met een grotere openheid voor niet-heteroseksuele leden. In 2013 besloten ze om kinderen met een lhbt-achtergrond toe te laten, en in 2015 werd eindelijk de deur opengezet voor homoseksuele leiders.