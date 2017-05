Telkens richtte Feyenoord zich weer op

Jens Toornstra zei het echt. De spanning die de Feyenoord-middenvelder momenteel in zijn lichaam voelt, is hetzelfde als toen hij acht jaar geleden kampioen in de tweede klasse kon worden met de amateurs van Alphense Boys. "Het is hetzelfde spelletje", haalde hij vrijdag zijn schouders op. "Alleen de belangen zijn ietsjes groter."

Zo'n uitspraak mag dan ietwat gekunsteld klinken aan de vooravond van een mogelijk vijftiende landstitel voor Feyenoord, dat zich zondag voor het eerst sinds achttien jaar tot beste van Nederland kan laten kronen, maar het zegt ook iets over de onverstoorbaarheid binnen de spelersgroep. Een kenmerkende eigenschap voor het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Hoe vaak werd er niet getwist over de daadkracht van de Rotterdammers? Blessures, schorsingen, mindere prestaties; het waren voorboden van een naderende ineenstorting, zo was de gedachte (en niet alleen bij het legioen, dat de hunkering naar de Coolsingel wanhopig probeerde te onderdrukken). Maar telkens richtte het elftal zich op. Met een vaak passend antwoord.

Sereen

Ook nu het verlangen naar een nieuwe landstitel het kookpunt nadert met het duel bij Excelsior vanmiddag en de vlag van de victorie al uit menig huiskamer wappert in Rotterdam, blijven de Feyenoorders sereen en uitgebalanceerd.

Volgens Van Bronckhorst is dat het cruciale verschil met vorig seizoen. "De focus is het hele seizoen goed geweest", stelde hij vrijdag op de persconferentie. "Als trainer heb ik dat steeds proberen te benoemen. Dat heeft niet alleen te maken met focussen op de volgende wedstrijd, maar eigenlijk met alles. Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? Hoe voer je een pass- en trapoefening uit op de training? En hoe zit je erbij tijdens een tactische bespreking? Ik denk dat dat, zeker voor een team dat in de top wil spelen, essentieel is." Op een gegeven moment ging dat bijna als vanzelf dit seizoen, concludeerde Van Bronckhorst monter. "Dan hoef je als coach bijna niets meer te zeggen, want dan zit het in de spelers. Dat is een ontwikkeling die zij ook hebben doorgemaakt."

Van Bronckhorst, die vorig jaar de beker won met Feyenoord, complimenteerde zijn oudere, ervaren spelers voor het behouden van de scherpte. Dirk Kuijt, Karim El Ahmadi en doelman Brad Jones noemde hij met name, omdat ze dergelijke situaties al eerder hebben meegemaakt en als gids dienen voor de jongere spelers. Kuijt, de modelprof, kwam twee jaar geleden terug naar Feyenoord met het doel kampioen te worden. Dat hij nu op het punt staat die droom te verwezenlijken, is de bekroning voor een proces dat twee jaar geleden in gang is gezet, zegt hij. "In dat eerste jaar hebben we met z'n allen geleerd hoe belangrijk het is om te focussen. Ik probeer als aanvoerder het elftal daarin zoveel mogelijk te sturen. De jongens hebben dat fantastisch gedaan dit seizoen."