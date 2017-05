Teleurstelling in Rotterdam: Feyenoord toch geen kampioen

Het kon eigenlijk bijna niet meer missen dat Feyenoord vanmiddag landskampioen werd, maar stadsgenoot Excelsior stak daar een stokje voor. De voorsprong van Feyenoord op concurrent Ajax is nu nog maar één punt, met nog één wedstrijd te gaan. Volgende week kan Feyenoord het in de eigen Kuip alsnog afmaken tegen Heracles Almelo.

Excelsior sloeg na rust in een tijdsbestek van tien minuten genadeloos hard toe. Nigel Hasselbaink maakte in de 56e het eerste doelpunt, drie minuten later gevolgd door de 2-0 van Stanley Elbers. Ryan Koolwijk schoot met een vrije trap het laatste restje hoop bij Feyenoord weg. Excelsior is na de vierde overwinning op rij verzekerd van nog een jaar in de eredivisie.

Stadion verlaten In de Kuip, de thuisbasis van Feyenoord, volgden zo'n 30.000 fans de wedstrijd op grote schermen. Na de 3-0 was het aanzienlijk stiller. Een aantal mensen gooide uit frustratie hun beker weg. Kort nadat Excelsior de derde goal tegen Feyenoord maakte, verliet burgemeester Ahmed Aboutaleb het stadion. Het is niet duidelijk waar hij heen is gegaan. Ook veel Feyenoord-fans verlieten nog tijdens de wedstrijd het stadion van Excelsior en de locaties de Kuip en de Rotterdamse binnenstad. Op het Stadhuisplein was de sfeer even grimmig na afloop van de wedstrijd. De ME verwijderde enkele mensen van het plein. Veel mensen zijn direct na afloop van de wedstrijd al uit zichzelf vertrokken.

Rellen voorkomen De gemeente hield voor aanvang van de wedstrijd al rekening met allerlei mogelijke scenario's om zo risico's en rellen te vermijden. De tekst gaat verder onder de afbeelding. Feyenoordfans arriveren bij de Kuip om op grote beeldschermen de kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Excelsior te kijken. © ANP De massale rellen tijdens de huldiging in 1999, toen Feyenoord voor de laatste keer landskampioen werd, staan de gemeente Rotterdam nog vers in het geheugen gegrift. De huldiging op de Coolsingel liep toen volledig uit de hand. Een groep supporters raakte slaag met de politie en in delen van de stad werden winkelruiten ingegooid en winkels geplunderd. Na afloop werd de schade geschat op ruim 10 miljoen gulden. Mocht Feyenoord er volgende week alsnog in slagen de landstitel te bemachtigen, dan is de gemeente Rotterdam van plan het anders aan te pakken, liet burgemeester Aboutaleb eerder al weten. Tot 1999 werd Feyenoord direct na de kampioenswedstrijd op zondag gehuldigd. Dit jaar zal de huldiging, mits Feyenoord kampioen wordt, op maandag zijn. Aboutaleb deed daar goede ervaringen mee op toen Feyenoord vorig jaar de KNVB-beker won. De schaal stond vanmiddag al klaar in De Kuip. Als Feyenoord kampioen was geworden hadden ze uitgereikt gekregen door Jerzy Dudek, de keeper van het team dat in 1999 landskampioen werd.

