Telecombedrijven minder streng voor wanbetalers

Telecombedrijven gaan zich wat coulanter opstellen tegen wanbetalers. Boetes die wanbetalers moeten betalen, worden aan een maximum gebonden. Daarnaast beloven telecombedrijven voortaan juiste en heldere informatie te verstrekken over de manier waarop zij met wanbetalers omgaan. In het verleden strookte de aanpak van wanbetalers niet altijd met de wet- en regelgeving.

Deze afspraken zijn gemaakt na maandenlange gesprekken tussen de telecombranche en de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de instantie die onder meer toeziet op rechten van consumenten. Aanleiding voor die gesprekken was een onderzoek dat de ACM in de loop van 2015 deed naar het functioneren van incassobureaus. Uit dat onderzoek bleek dat incassozaken vaak het gevolg waren van niet betaalde telefoonrekeningen – voor mobiel bellen of voor vaste telefonie, internet en/of televisie. Voor ACM was dat reden om de incassopraktijken van telecombedrijven onder de loep te nemen.

Meeste incassozaken

De meeste incassozaken kwamen overigens voort uit niet betaalde zorgverzekeringen, niet of te weinig betaalde belastingen en niet betaalde energierekeningen, bleek uit het incassobranche-onderzoek.

De maximale boete is gesteld op 50 procent van de afgesloten abon­ne­ments­duur

Volgens de ACM waren er veel verschillen in de manier waarop telecombedrijven wanbetalers beboetten. In sommige gevallen liepen die boetes op tot 100 procent: mensen die een abonnement voor een of twee jaar hadden afgesloten en na een paar weken of maanden hun rekening niet betaalden, dienden dan toch het abonnementsgeld over de hele periode (100 procent) te voldoen. Aan die praktijk komt nu een einde. De maximale boete is gesteld op 50 procent van de afgesloten abonnementsduur.

Volgens een woordvoerder van de ACM is voor dat percentage gekozen omdat rechters dat in enkele rechtszaken over dit soort kwesties ook deden. Een boete van 100 procent achtten zij ‘onredelijk’. In de ogen van de ACM biedt het percentage van 50 procent enerzijds bescherming aan consumenten die hun telefoonrekening niet meer kunnen betalen: ‘te hoge schadevergoedingen’, aldus de ACM, zijn nu van de baan. Anderzijds biedt het percentage telecombedrijven bescherming tegen frauderende consumenten. De afspraak tussen telecombedrijven en ACM is overigens niet van toepassing op mensen die hun telefoontoestel niet betalen. De boetes mogen, zo is afgesproken, wel hoger zijn als er duidelijk sprake is van fraude of opzettelijk misbruik van klanten.