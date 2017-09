Tekortkomingen zijn opnieuw talrijk bij dolend Ajax

De tekortkomingen waren - opnieuw - talrijk bij Ajax, en juist het repeterende karakter van de omissies mag een zorg zijn voor trainer Marcel Keizer, wiens koers evenveel vraagtekens oproept als het spel van zijn ploeg. Wat ging er allemaal niet mis tegen Vitesse, de ploeg die midweeks nog in de KNVB-beker onderuit ging tegen de Amsterdamse hoofdklasser Swift?

Keizer vond zijn elftal vanaf de eerste minuut matig, zei hij na afloop. Hij zag een elftal zonder vertrouwen in de Amsterdam Arena. Spelers verscholen zich achter hun tegenstander, durfden elkaar de bal niet toe te spelen en van pressie bij balverlies, vorig jaar het handelsmerk van Ajax, was al helemaal geen sprake.

“Wij willen Ajax zien”, zong het thuispubliek vlak voordat het Ajax met een fluitconcert begeleidde naar de rust.

Keizer had gehoopt dat zijn elftal de eerste helft van het duel bij ADO Den Haag, waarin het vorige week domineerde en veel kansen creëerde, een vervolg kon geven tegen Vitesse, maar de Ajax-coach moest juist lijdzaam toezien dat zijn ploeg de zwakke tweede helft in Den Haag nabootste. Geheel onverwachts was dat niet. Keizer stuurde dezelfde elf het veld in als een week eerder en het resultaat was nagenoeg hetzelfde; te veel eendimensionale voetballers - vooral op het middenveld - die bezwijken onder de minst denkbare weerstand.

Koerswijziging Donny van de Beek en Frenkie de Jong bijvoorbeeld, geprezen talenten uit de jeugdopleiding van Ajax. Ze zijn technisch vaardig, maar hun eenzijdigheid werd andermaal blootgelegd. Ze doen alles in één tempo, willen de bal vrijwel uitsluitend in de voeten hebben en bewegen weinig zonder bal. Zet er wat ervaren middenvelders tegenover, zoals de Vitesse-spelers Thulani Serero en Thomas Bruns, en Ajax komt direct in de problemen. Bruns verzorgde na twintig minuten de assist op de openingstreffer van aanvoerder Guram Kashia. “Ik moet ervoor zorgen dat ik meer uit deze groep haal” Milot Rashica juicht na zijn doelpunt voor Vitesse © ANP Pro Shots Keizer koos daarna voor een radicale koerswijziging. Maar ook dat ging mis. Kasper Dolberg, die op bank moest plaatsnemen ten gunste van Klaas-Jan Huntelaar, stond al klaar om in te vallen (voor verdediger Mitchell Dijks), maar vlak voordat de wissel zich aankondigde, liep Matthijs de Ligt een zware hersenschudding op na een duel met Vitesse-spits Tim Matavz. Niet Dijks ging eruit, maar De Ligt, en intussen werd ook het systeem veranderd: van 4-3-3 naar 3-4-3. Het vormde indirect de inleiding voor de 0-2 van Vitesse. Milot Rashica troefde de zwakke Dijks eenvoudig af en schoot raak achter doelman Andre Onana. “Wij willen Ajax zien”, zong het thuispubliek vlak voordat het Ajax met een fluitconcert begeleidde naar de rust. Maar wat dat ‘Ajax’ dan ook precies mag inhouden, een winnend Ajax zagen ze niet. Nick Viergever werkte de bal zeven minuten voor tijd nog achter Vitesse-doelman Remko Pasveer, maar verder dan dat kwam Ajax niet. Keizer wilde zich na afloop niet verschuilen achter excuses. De suggestie dat het uitblijven van versterkingen - waarmee de club tevens vasthoudt aan de eigen clubfilosofie (namelijk het opleiden van eigen talent) - een oorzaak voor de matige competitiestart is, wilde Keizer niet beamen. “Ik moet ervoor zorgen dat ik meer uit deze groep haal”, reageerde de Ajax-coach.