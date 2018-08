Tekort aan leraren bij begin van het nieuwe schooljaar

Wanhoopskreet is wat overdreven. Maar een cri de coeur, een hartekreet, is het toch wel. Door het lerarentekort mist schooldirecteur Ronald Heijstek van De Springplank in Den Haag aan het begin van het schooljaar in ieder geval één leerkracht. Dat betekent dat voor groep 5 van de school voor speciaal basisonderwijs een onderwijsassistent zal staan in plaats van een leraar. “Dat is niet wenselijk”, zegt hij. “Maar: zij kent de leerlingen, de mores van de school en is goed in haar werk.”

Lees verder na de advertentie

Vlak voor de zomervakantie bleek uit een peiling van de PO-raad, de organisatie van scholen in het primair onderwijs, dat scholen nog zo’n 1300 onvervulde vacatures hadden. Een deel daarvan is deze zomer toch nog vervuld, blijkt uit een belronde van Trouw. Scholen hebben bijvoorbeeld pabo-opleidingen afgebeld, docenten aangenomen die niet meer voor de klas stonden en leerkrachten zijn meer gaan werken.

Deze kinderen zijn gebaat bij structuur en vertrouwen Ronald Heijstek van De Springplank

Maar niet elke school is uit de problemen. Heijstek kreeg twee weken voor de vakantie van een van zijn leraren te horen dat ze weg zou gaan. “Ze vond een baan dichterbij huis en ze heeft jonge kinderen. Ik snap dat wel”, zegt hij. Dat waterbedeffect zien meer directeuren: de een vindt een leraar, de ander is er daardoor een kwijt.

Nul reacties Op de vacature van De Springplank kwamen nul reacties. “Ik heb toen gesprekken gevoerd met detacheringsbureaus, maar die kunnen ook niet meer leveren”, zegt Heij­stek. “Ik weet het dan ook niet meer. Het bevreemdt mij dat ik nergens lees of hoor dat van het lerarentekort een speerpunt wordt gemaakt. Het kost veel inspanningen om een school draaiende te houden en kinderen niet naar huis te hoeven sturen. Ik snap niet dat politici zich hier niet drukker over maken.” Want het lerarentekort manifesteert zich op zijn school niet alleen door die ene onderwijsassistent voor de klas. In een andere groep staat komend schooljaar een student die nog moet afstuderen van de pabo. “Een topgozer”, zegt Heijstek, maar in tijden zonder lerarentekort zou hij hem eerst zijn diploma laten halen alvorens hem een baan aan te bieden. Voor een andere groep staan komend jaar maar liefst drie leerkrachten. Dat is niet wenselijk. Voor leerlingen op een reguliere school zijn dat er al veel. Maar voor de leerlingen van De Springplank, die kampen met leerachterstanden en gedragsproblematiek, is het helemaal niet handig. “Deze kinderen zijn gebaat bij structuur en vertrouwen”, legt Heijstek uit. “Dat is moeilijker op te bouwen met drie verschillende leraren. En dan heb ik het nog niet eens over vragen als ‘wie doet wat?’ en ‘wie is waarvoor verantwoordelijk?’. Dat is met twee leerkrachten makkelijker af te spreken dan met drie.” In en om Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben scholen de meeste problemen met het vinden van leraren, bleek vorige week uit arbeidsmarktgegevens die uitkeringsorganisatie UWV op verzoek van Trouw samenstelde. Hoe verder van die steden hoe gemakkelijker om reguliere vacatures vervuld te krijgen. Invalleerkrachten zijn overal moeilijk te vinden.

Lees ook: