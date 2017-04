Tegenvallers stapelen zich op voor president Trump

Trump wil steden die weigeren mee te werken aan het uitzetten van illegale immigranten daarvoor beboeten. Maar districtsrechter William Orrick uit San Francisco dwarsboomde die plannen dinsdag.

Orrick acht de kans groot dat Trumps besluit als ongrondwettelijk wordt aangemerkt, zodra het voor een rechter wordt aangevochten. De regering Trump heeft nog niet gereageerd op deze nieuwe tegenvaller, nadat eerder dit jaar al het inreisverbod voor inwoners van een aantal overwegend islamitische landen door een rechter teniet werd gedaan.

Bouw muur te duur

En ook met de bouw van een muur op de grens met Mexico, een van zijn belangrijkste beloftes tijdens de verkiezingscampagne, wil het bepaald nog niet vlotten. Volgens de Washington Post krijgt de president het plan voorlopig niet gefinancierd. Dat zou blijken uit informatie over de begrotingsvoorstellen, waarover het Congres zich vrijdag buigt.



Trump hield, aanvankelijk via Twitter, vol dat het bouwwerk er hoe dan ook zal komen. 's Middags in het Witte Huis zei hij dat het tijdens zijn eerste ambtsperiode echt gaat gebeuren. 'We hebben genoeg tijd.' September is wat hem betreft ook goed om de eerste palen te slaan.