Tegenvaller bij de sluis verpest succesjaar Bam

In een jaar waarin Nederlands grootste bouwbedrijf, Bam, had moeten oogsten, oogstte het slechts een schamel winstje. Een misrekening bij het ontwerp van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden en het instorten van een parkeergarage-in-aanbouw in Eindhoven bewezen weer eens dat er bij een grote bouwer altijd iets fout kan gaan. Ook in tijden dat het de bouw goed gaat.

2017? Het was het jaar waarin Bam na acht jaar bouwen het nieuwe Erasmus-ziekenhuis in Rotterdam afleverde. Waarin het voor het Rotterdamse Havenbedrijf een betonnen ‘zelfhelend’ bassin voor bluswater maakte, dat zelf zonodig scheurtjes in de wand kan repareren - daar zorgen bacteriën voor. Waarin de verbouw van het Maastrichtse Eiffelgebouw gereed kwam. En Bam het terrein van de Bijlmerbajes in Amsterdam kocht om er een autoluwe woonwijk te bouwen.

Het was het jaar waarin Bam begon met de renovatie van het Shell-hoofdkantoor in Den Haag. Met het onderhoud en het beheer van de Amsterdam Arena. Waarin het bouwde aan een stadion plus woningen, kantoren en horeca in Abu Dhabi. En het Museum of Design in het Schotse Dundee vrijwel werd afgebouwd. Waarin het fundaties voor windturbines afzonk in de Noordzee en de eerste 3D-geprinte betonnen brug voor fietsers werd gemaakt, in Gemert.

Bam zette een geluidsscherm met zonnecellen neer (langs de N470 Pijnacker-Nootdorp) en beproefde een technologie die schade aan wegen automatisch herkent en classificeert. En, om nog iets te noemen, het jaar waarin Bam in Nederland 2316 huizen verkocht - 7 procent meer dan in 2016.

In dat jaar zag de Bam-directie erop toe dat er geen projecten met te veel risico’s werden aangenomen - iets wat Bam in de crisis wel deed met de nodige zeperds als gevolg.

In dat jaar 2017 haalde Bam een omzet van 6,6 miljard euro. Maar het verdiende daar maar 12,5 miljoen euro mee.

Teleurstellend En dus ging het bij de presentatie van Bams resultaten vooral over die misrekening in IJmuiden die Bam (en partner VolkerWessels) 68 miljoen kostte en soms over de constructiefout in de Eindhovense parkeergarage die ook voor een miljoenenverlies zorgde. Topman Rob van Wingerden memoreerde: het ontwerp voor de zeesluis was innovatief en daardoor was de sluis veel goedkoper dan opdrachtgever Rijkswaterstaat voor mogelijk had gehouden. Alle aandacht van Bam, VolkerWessels, Rijkswaterstaat en externe deskundigen ging uit naar die nieuwe elementen. Niemand die eraan dacht dat de enorme betonnen bak, waarin de sluis wordt geplaatst, bij het afzinken kwetsbaar kon zijn. Toch was ook dat iets nieuws. Betonnen bakken worden vaker afgezonken, voor tunnels bijvoorbeeld. Maar die ‘bakken’ hebben een toplaag, een ‘dak’. Dat biedt stabiliteit bij het afzinken. Die had de caissonbak niet genoeg, bleek bij het doorrekenen. Vooral door die misrekening was de jaarwinst van Bam ‘teleurstellend’, zei Van Wingerden die meende dat Rijkswaterstaat eigenlijk een deel van de schade voor zijn rekening zou moeten nemen. De fout zat in dit geval bij de bouwers, maar bij dit soort unieke projecten zijn er altijd onvoorziene risico’s, motiveerde hij.