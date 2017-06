Tegenslag voor Amsterdam in de strijd tegen wildgroei aan rondvaartboten

De rondvaartmarkt is lucratief, met vier miljoen passagiers per jaar, maar leidt ook tot drukte op het water. Daarom wil de gemeente het aantal grote rondvaartboten (langer dan veertien meter) beperken tot 135. Daarnaast wil ze ‘de markt openbreken’, zoals verantwoordelijk wethouder Udo Kock (D66) het zei: ook nieuwkomers moesten een kans krijgen, niet alleen de grote rederijen die de business vanouds beheersen. Daarom moest elke reder een nieuwe vergunning aanvragen; die zou in 2020 ingaan.

Die vergunningenronde leidde eind april tot een ‘bloedbad’, zoals sommige reders het uitdrukten: het merendeel van de vijfhonderd aanvragen werd geweigerd. Door handige trucs wisten uitgerekend de grote rederijen ervoor te zorgen dat ze veel van hun boten ook na 2020 in de vaart konden houden. De gemeente studeerde sindsdien op maatregelen om de effecten van haar eigen beslissingen te verzachten.

Dat hoeft niet meer, nu de Raad van State de grond onder deze beslissingen heeft weggeslagen. Om het nieuwe vergunningenstelsel mogelijk te maken, had Amsterdam in 2014 namelijk de rechten van de rederijen beperkt: zij hadden een vergunning voor onbepaalde tijd, maar de gemeente zette die om in een tijdelijke vergunning tot 2020.

Vlotte, veilige doorvaart En dat had niet gemogen, zegt de Raad van State nu. Zo’n stap vereist ‘dwingende redenen van algemeen belang’. Volgens de gemeente was de vlotte en veilige doorvaart op de overvolle grachten zo’n reden. Maar de Raad van State is het eens met de rederijen die bezwaar maakten: die vlotte doorvaart kan ook met nieuwe stuurmethoden worden bereikt en dus is de ingreep van de gemeente niet gerechtvaardigd. Een ‘tegenslag’, zegt wethouder Kock over die uitspraak, want die haalt een van de fundamenten onder het gemeentelijk rondvaartbeleid onderuit. Hij gaat nu nadenken over een nieuwe aanpak.

