Tegen tandenknarsen is meer te doen dan alleen een bitje

Wie last heeft van bruxisme gaat naar een gnatholoog, ook al een naam die weinig herkenning oproept. Naar de kaakfysiotherapeut of tandarts kan ook. Want bruxisme is niets minder dan tandenknarsen of kaakklemmen. Simone Gouw, zelf kaakfysiotherapeut, schreef een proefschrift over bruxisme. Waar komt tandenknarsen vandaan en wat is er tegen te doen?

Er zijn twee soorten tandenknarsers. Zij die het overdag doen en zij die knarsen of de kaakspieren aanspannen tijdens de slaap. “Waakbruxisme komt bij circa 31 procent van de mensen voor, al heeft niet iedereen daar last van”, zegt Gouw. “Bij slaapbruxisme ligt het percentage tussen de 8 en 12 procent.”

“We weten dat bruxisme vanuit het brein wordt aangestuurd, niet alleen vanuit de spieren”, zegt Gouw. “Wat de relatie is met de slaapmechanismen, weten we nog niet precies.”

Er is al geregeld onderzoek gedaan naar knarsen en klemmen, maar vooral vanuit medisch en tandheelkundig perspectief. Gouw bekeek de aandoening vanuit de fysiotherapie. Niet onlogisch, want knarsen en klemmen hebben te maken met een herhaaldelijke kauwspieractiviteit die kan leiden tot tandslijtage, hoofd- of nekpijn.

Meten

Uit het onderzoek van Gouw blijkt dat slaapbruxisme gepaard gaat met een hoge mate van nekspieractiviteit. Dat brengt de promovendus – volgende maand verdedigt zij haar proefschrift aan de Radboud Universiteit - bij de wijze van diagnosticeren. Want hoe weet je dat je (’s nachts) knarst? “Het beste bewijs is te leveren door ’s nachts de spieractiviteit te meten. Maar dat wordt alleen gedaan bij wetenschappelijk onderzoek. Het is te duur. Er zijn ook andere manieren van diagnosticeren. Door zelfrapportage bijvoorbeeld. Dat wordt het meest gebruikt, maar is niet heel betrouwbaar. Zeker niet voor nachtelijk bruxisme. Een derde manier is in en rond de mond kijken naar aanwijzingen, zoals afdrukken in het wangslijmvlies. Dat levert al iets sterker bewijs op.”

Dan de behandeling. De meeste behandelingen zijn gericht op terugdringen van de klachten, zegt Gouw. “Dan gaat het om pijn of gebitsslijtage. In de wetenschappelijke literatuur worden onder andere medicijnen of een psychologische aanpak aanbevolen. In de praktijk wordt daar juist het minst mee gedaan. Meestal krijgen mensen met bruxisme een bitje via de tandarts.”