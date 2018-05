Tegemoetkomingen niet genoeg voor fysiotherapeuten, dus voeren ze actie

Vorig jaar was het eveneens feest toen fysiotherapeuten, verzekeraars en de Patiëntenfederatie Nederland hun handtekening zetten onder een hoofdlijnenakkoord. Toch protesteren de fysiotherapeuten.

Gisteren kwam honderden actievoerende fysiotherapeuten in Den Haag bij elkaar om 7000 handtekeningen van vakgenoten te overhandigen aan leden van de Tweede Kamer. Op de actiepagina op Facebook lieten bijna 9000 leden weten dat zij genoeg hebben van knellende contracten en zware administratieve lasten. Dat is de helft van de bijna 18.000 fysiotherapeuten die in Nederland buiten de ziekenhuizen werken.

De grootste grief is dat de zorgverzekeraar op de stoel zit van de therapeut en bepaalt welke behandeling iemand met bijvoorbeeld een nieuwe knie krijgt, stelt fysiotherapeute Nathalie Schaafsma. Zij is verbonden aan Paramedici Contractvrij, een platform voor fysiotherapeuten die zonder contract met een zorgverzekeraar hun praktijk runnen. “Waar iedereen met een contract aan vastzit, is dat je niet meer dan zes behandelingen mag geven", zegt Schaafsma. "Of je nu MS hebt, een verzwikte enkel en of een nieuwe knie, de verzekeraar bepaalt dat zes behandelingen voldoende moeten zijn. Dus ga dingen half doen om na zes behandelingen een maximaal resultaat te halen. Je mag wel meer behandelingen geven, maar dan word je gekort op je tarief en krijg je later geen contract meer.”

Na zes behandelingen moeten fy­si­o­the­ra­peu­ten hun patiënt doorsturen naar een collega.

Voor Schaafsma is dat geen probleem. Zij heeft binnen haar vak een specialisatie waardoor ze toch wel cliënten krijgt. Daarom ook stopte zij met de contracten. Maar grotere praktijken en fysiotherapeuten zonder specialisatie, staan volgens Schaafsma met de rug tegen de muur. Na de zes behandelingen moeten zij hun patiënt doorsturen naar een collega.

Als er zoveel onvrede is over de controle die zorgverzekeraars uitoefenen, waarom is daar dan niets over afgesproken in het hoofdlijnenakkoord? De brancheorganisatie voor fysio’s KNGF, Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SFK) en het Paramedisch Platform Nederland (PPN) zaten alle drie aan tafel bij de zorgverzekeraars.