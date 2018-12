Ted-Jan Bloemen is nog steeds dezelfde persoon, maar wél olympisch kampioen

Je hoeft Ted-Jan Bloemen er echt niet aan te herinneren dat hij olympisch kampioen is. Dat voelt hij nog elke dag, zegt hij als een lach doorbreekt op zijn gezicht. Hij zit er relaxed bij in de lobby van een hotel in Wolvega, zijn lach klinkt vaak. Op zijn 31ste werd hij dat waar hij altijd al van gedroomd had, won hij eindelijk zijn grote wedstrijd. Nu, terugkijkend, is hij bijna kinderlijk blij: “Olympisch kampioen, daar ben ik echt heel trots op.”

Hij heeft zijn 12.39,77 van Pyeongchang zeker teruggezien. Om ervan te leren, zegt Bloemen (nu 32) allereerst. Maar uiteraard ook om te genieten. Hij zag zichzelf. Al schaatsend, en na afloop. Bloemen keek de laatste ronden met zijn handen voor zijn mond. Hij zag de grootste tegenstander, Sven Kramer, bij lange na niet in de buurt komen van zijn recordtijd.

Opeens kwam daar, zittend op de kussens, het besef binnen: hij werd olympisch kampioen. “Ik heb er altijd aan gewerkt om die race zo hard mogelijk te rijden. Dan denk je nooit écht dat je olympisch kampioen kan worden. Toen, dat moment, zag ik het gebeuren. O jee, ik word olympisch kampioen. Na al die jaren, na Canadees te zijn geworden, nadat ik mijn hele leven heb moeten omgooien. Dan eindelijk een weg vinden om echt goed te worden en juist op dat moment de perfecte race te rijden. Dat was zo’n emotioneel moment.”

Ongelooflijk

Bloemen zegt het woord ‘ongelooflijk’ er nog achteraan. Dan verbetert hij zichzelf. Nee, het was niet ongelooflijk. “Ik wist dat ik het kon. Dat heb ik altijd al gezegd.”

Het was een zin die in zijn carrière vaak uit de mond van Bloemen rolde, een niet al te coachbare jongen uit Gouda die weleens aan internationale wedstrijden meedeed (in eigen woorden: ‘ik heb af en toe wat leuks gedaan’), maar nooit in Nederland de top bereikte. “Als je alles opgeeft voor een schaatscarrière, wil je dat het een succes wordt. Als je 26, 27 jaar bent en nog niet iets bereikt hebt, gaat dat wel knagen.”

In 2014 was hij dichtbij stoppen. Aan de tafel bij onder meer zijn ouders kwam het onderwerp wel ter sprake. Na zes ploegen in acht jaar, was er nog één keuze mogelijk. Óf hij ging naar Canada, waar zijn vader geboren was, of hij stopte definitief.

Hij ging voor de eerste optie, nadat trainer Bart Schouten (een geboren Haarlemmer) hem zei dat hij welkom was. Het moest anders, dat wist Bloemen. “Ik was niet altijd de makkelijkste om mee te werken. Daar heb ik aan gewerkt. Ik wilde niet dat ik in Canada tegen dezelfde problemen aan zou lopen.

Het duurde jaren voordat hij dat ‘commitment’, zoals hij het zelf noemt, had opgebouwd. Bloemen had nog wel eens de neiging om niet heel actief met zijn carrière bezig te zijn. Een weekje niet trainen, een keertje niet als topsporter eten: Bloemen dwaalde af en toe van het uitgestippelde pad af. Zelfs nog onder Schouten.

Toen hij zijn plan helder in zijn hoofd had, ging het een stuk beter. Drie jaar geleden al, tot hij een week nadat hij op de 10 kilometer zijn eerste wereldrecord had gereden een schaats van een ploeggenoot bij een ongeluk in zijn linkerbeen kreeg. Weg kans op een goed seizoen.

Het olympisch jaar ging alles wél zonder problemen. Hij kwam in een ritme, iets wat hij nooit eerder op die manier had gevoeld. Goed eten, goed slapen, goed trainen. Terwijl de meeste schaatsers altijd moeten inkomen, reed hij in zijn allereerste race van het olympisch seizoen al de op vier na snelste 10 kilometer ooit. In december reed hij op de 5 kilometer in Salt Lake City een wereldrecord op de 5 kilometer. Met 6.01,86 was hij bijna anderhalve seconde sneller dan het oude record van Sven Kramer.