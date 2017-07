Techtalent doet inspiratie op in de trein

Twee jonge Engelsen kijken zoekend om zich heen. Ze staan op spoor 10 van Amsterdam Centraal te wachten op de trein naar Berlijn. Op het perron worden de wagons aangeduid met letters, maar op hun ticket staat een cijfer. Een digitaal informatiebord iets verderop vermeldt welk cijfer bij welke letter hoort, maar dat hebben ze niet gezien.

Het is een van de problemen waarmee de ruim zestig deelnemers aan de Hackatrain aan de slag kunnen. Die Hackatrain is een evenement voor techtalenten: studenten en jonge professionals op het gebied van data, ICT en design. Zij reizen met de internationale trein van Amsterdam naar Berlijn. Aan de hand van hun eigen ervaringen tijdens de treinreis en met behulp van databestanden van NS, ProRail en het CBS zoeken zij manieren om internationaal reizen met de trein leuker en makkelijker te maken. Met betere informatie bij het instappen, maar ook onderweg, bij wachttijd of al bij het boeken. Of met een app, bijvoorbeeld die je naar je zitplaats gidst. Of die je, als je tijd over hebt, bezienswaardigheden in de buurt toont.

Op internationale reizen komen mensen andere en meer problemen tegen dan op binnenlandse, zegt Amal Whyte. Zij is de organisator van het evenement en bedacht in overleg met NS en ProRail de casus voor deze Hackatrain. Internationale reizigers zijn vaak voor het eerst op een station, hebben veel bagage bij zich en spreken in veel gevallen de taal niet. In een druk station moeten ze hun gereserveerde plek zien te vinden, en het liefst ook nog een beetje genieten van waar ze zijn.

Is ook dit probleem straks te voorkomen?

Het probleem van de informatieborden die de Engelsen over het hoofd zagen is bijvoorbeeld dat ze duur zijn, kapot kunnen en niet flexibel zijn, weet Whyte. Als reizigers de informatie via bijvoorbeeld een app of een sms-dienst krijgen, kunnen ze veel directer en persoonlijker worden bereikt.

Vol met post-its Nog voor de trein goed op gang is gekomen, zijn de deelnemers al bezig. In teams van drie bespreken ze de casus en op post-its schrijven ze wat hen te binnen schiet. Het team van Sjoerd de Boer van ProRail is bezig zo'n reis in kaart te brengen: welke stappen doorloop je, wat kom je tegen? De grootste stress zit bij het uitstappen op de bestemming, weet een van zijn teamgenoten. Dan houdt de informatie op en moet je je hotel nog vinden. Peet Sneekes werkt bij een digitaal marketingbureau en hij en zijn team willen vooral het comfort vergroten. Dat begint bij het persoonlijk maken van de data, zegt hij. Maak eerst een profiel van jezelf en je wensen, is hun gedachte, en koppel dat aan de data. Dan krijg je een soort persoonlijke reisassistent die vragen beantwoordt nog voor je ze stelt. Onderweg krijg je dan bijvoorbeeld de melding: je bent over vijf minuten op het station. Of: het is ongeveer lunchtijd en je kunt om de hoek nog een broodje halen voor je bus vertrekt. Al gauw hangt de hele coupé vol post-its. In Amersfoort stap een jongen met een flinke rugzak in. In het verkeerde treinstel, dus hij moet de hele coupé door. Halverwege blijft z'n tas hangen aan een armleuning, en als hij eraan rukt, komt die nog vaster te zitten. Is ook dit probleem straks te voorkomen?

