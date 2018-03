Techbranche vreest strenge privacyregels

Min vijf, min tien tot zelfs min twintig procent. Wereldwijd hebben beleggers last van ‘tech-angst’. Als schichtige honden laten aandeelhouders dat veilige warme nest dat die techbedrijven zo lang boden achter zich. Ze zijn bang voor de roep om extra regelgeving die de privacy van gebruikers van die bedrijven moet waarborgen. Die discussie heeft de boventoon gekregen na het Facebookschandaal.

Want waar eindigt de berichtgeving over het misbruik van gegevens van miljoenen Facebookgebruikers door bedrijven als het Britse Camebridge Analytica?

Iedereen gelooft inmiddels dat gegevens van Facebook zijn gebruikt om Trump op het pluche in Washington te krijgen. Maar ook bij de campagne voor de Brexit zijn volgens klokkenluider Chris Wylie, voorheen werkzaam bij Cambridge Analytica, data van Facebook misbruikt. Dat zei Wylie dinsdag tijdens een ruim drie uur durende hoorzitting in het Britse Lagerhuis.

Nieuwtje

De storm van kritiek rond Facebook is zo hevig dat het bedrijf zelfs de onthulling van een nieuw product heeft uitgesteld. Volgens persbureau Bloomberg mede vanwege de verontwaardiging die er bij consumenten heerst. Niet het goede moment om met een nieuwtje te komen.

In plaats daarvan doet het Amerikaanse bedrijf aan damagecontrol. Vanmiddag kondigde Facebook aan dat het de privacy-instellingen op zijn diensten beter zichtbaar maakt. Ook is het voor gebruikers eenvoudiger gemaakt om gegevens te wissen. Eerder maakte Facebook-oprichter Mark Zuckerberg bekend dat apps van derden, bij wie mensen met een Facebookaccount kunnen inloggen, veel minder data toegestuurd krijgen van Facebook. Juist die mogelijkheid voor apps van buitenaf, zou ervoor gezorgd hebben dat Cambridge Analytica zoveel data kon verzamelen.

Voor veel mensen is het kwaad echter al geschied. Whatsapp-oprichter Brian Acton en Tesla-baas Elon Musk zeiden Facebook vaarwel. Vandaag voegde magazine Playboy zich bij deze groep. Het blad laat weten niet medeplichtig te willen zijn aan het blootstellen van gebruikers aan de praktijken van het sociale medium.

Zowel consumenten als politici vinden dat er strengere privacyregels moeten komen om gebruikers van online diensten beter te beschermen. Die roep is het hardst in de Verenigde Staten. In Europa zijn privacyregels veel beter vastgelegd en vorig jaar nog aangescherpt. Per 1 mei moeten alle Europese bedrijven en overheden precies bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoelang.

Ook moet Facebook zich verantwoorden. Het congres in Amerika, het Britse Parlement en ook het Europees Parlement wil topman Mark Zuckerberg aan de tand voelen. Ook sijpelen de eerste berichten over rechtszaken tegen Facebook naar buiten, zowel vanwege het schenden van privacy als vanwege discriminatie; bij het adverteren gericht op specifieke doelgroepen, krijgen zogenaamde ‘ongewenste’ consumenten die advertenties bewust niet te zien.