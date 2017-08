Tech-ondernemers waarschuwen voor opkomst 'killer robots'

Deze ‘killer robots’ maken het mogelijk gewapende conflicten uit te vechten op een grotere schaal dan ooit tevoren, en op een hoger tempo dan mensen kunnen begrijpen, schrijven de robotica-pioniers. “Despoten en terroristen kunnen deze wapens gebruiken tegen onschuldige bevolkingsgroepen.” Ook zijn ze bang dat de strijdmiddelen gehackt zullen worden.

De briefschrijvers vinden het probleem urgent. “We hebben niet lang meer. Zodra deze doos van Pandora is geopend, zal het lastig zijn hem weer te sluiten.”

Het voordeel van de volautomatische wapens is wel dat er geen militairen meer naar oorlogsgebieden hoeven af te reizen. Het zijn vliegtuigen of wapens die zelf vliegen, zelf hun doel kiezen en zelf besluiten te schieten. Er komt geen ingrijpen van mensen aan te pas.

Een dergelijk systeem (SGR-A1) is op de grens van Noord- en Zuid-Korea al actief. De mitrailleur scant zijn omgeving en lost zelf schoten op personen. In onder andere China en de VS zijn ze ook bezig met de ontwikkeling van soortgelijke wapens. De Amerikaanse X-47B, een soort vliegende vleugel die vanuit de lucht zelf vijanden opspoort en vernietigt, zou in 2020 de eerste gevechtsmissies moeten uitvoeren.

Tesla- en SpaceX-voorman Elon Musk en Mustafa Suleyman van Googles Deepmind zijn twee van de ondertekenaars. Er staan ook drie Nederlanders op de lijst werkzaam bij Interactive Robotics in Delft, Robot Care Systems in Den Haag en de Nederlandse tak van Blue Ocean Robotics.

Wapenwedloop voorkomen Twee jaar geleden was er eenzelfde soort oproep tot een verbod op ‘killer robots’. Elon Musk was toen, samen met nog duizenden andere wetenschappers, ook al van de partij. Naar aanleiding van die brief is een panel opgericht van deskundigen op het gebied van autonome wapens, de GGE. De briefschrijvers vragen deze groep hard te werken aan een oplossing om een wapenwedloop in volautomatische wapens te voorkomen en burgers te beschermen tegen misbruik ervan. De ondergetekenden bieden graag technisch advies aan de GGE. De eerste ontmoeting van de GGE zou eigenlijk vandaag plaatsvinden, maar is afgelast. Een aantal lidstaten van de Verenigde Naties heeft namelijk de contributie niet betaald. De volgende bijeenkomst staat nu gepland in november.

