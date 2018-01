Tech-beurs draait om robotisering auto

Het is erop of eronder voor autofabrikanten, schetste Toyota-topman Akito Toyoda de situatie recent. "Deze verandering is ingrijpend, één die je maar eens per eeuw meemaakt."

Anders dan op de klassieke autobeurs in Detroit, die komende week begint, draait in Las Vegas deze week alles om de toepassing van kunstmatige intelligentie in elektrische voertuigen. De heilige graal is de auto die ook in complexe verkeerssituaties inzittenden veilig vervoert zonder menselijk ingrijpen. Opgejut door nieuwkomers als Tesla met zijn (semi-)zelfsturende auto's werken alle merken hieraan. Volkswagen en Hyundai maakten vorig week bekend voor deze technieken met startup Aurora in zee te gaan.

De hamvraag

De technologie staat immers nog in de kinderschoenen. In een gecontroleerde rijomgeving en met afgebakende taken werken sensoren, lasers, radars, camera's en navigatiesystemen steeds beter samen, toont het Toyota-researchcentrum op deze CES met een autonome Lexus. Maar het dagelijkse verkeersbeeld is complex, onvoorspelbaar en per regio verschillend. De mens blijft nodig als copiloot. Hoe je de mens tijdens het rijden alert houdt als hij niet stuurt, dát is de hamvraag.

Hoewel CES nieuwe innovaties showt, lijkt de grootste hype rond autonome auto's voorbij. Auto's worden stapje voor stapje autonomer en niet in één keer compleet zelfsturend. Een groots opgezet praktijkproject van Volvo in Gotenburg begon vorige maand veel kleiner dan beoogd. De techniek is te onrijp. Het weerhoudt autofabrikanten er niet van zichzelf onder druk te zetten. Hyundai doet de belofte van zelfsturende auto's in 2021.

Wie het hart van consumenten weet te veroveren met een autonome en elektrische auto, die wint de strijd, stellen analisten van Deloitte in een publieksonderzoek. Fabrikanten blijven aansprekende beloften doen. Productieproblemen met de Tesla Model 3? Het wordt overstemd met 'nieuws' over nieuwe e-trucks van Tesla. In de technologiewedloop fokt iedereen elkaar op. Deloitte stelt dat consumenten de oude vertrouwde merken keihard kunnen laten vallen.

Nieuwe Nis­san-tech­no­lo­gie scant de her­sen­ac­ti­vi­teit van inzittenden voor het beste rijgedrag

Het publiek wordt op de CES verleidt met nieuwe autotechniek. Mens en zijn rijmachine raken steeds meer verweven, al blijft de mens voorlopig de baas. Toch verandert de relatie fundamenteel, vertelt Nissan. Nieuwe Nissan-technologie scant de hersenactiviteit van inzittenden voor het beste rijgedrag. Mercedes-Benz onthult een entertainmentsysteem met kunstmatige intelligentie. Ford focust zich op het stadsvervoer en ziet daar niet alleen kansen voor autonome auto's, maar ook voor fietsers.