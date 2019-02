Team24 moet voor opvolging Ranomi en Femke zorgen

Vijf uitverkoren zwemmers zitten op dit moment op een berg in Turkije. Ze zijn voor het eerst op trainingsstage en zitten in Team24, een nieuw initiatief van zwembond KNZB. Het project moet de jonge zwemmers over vijf jaar naar de Spelen van Parijs brengen.

Maar noem ze vooral niet uitverkoren. Want, zegt coach Mark Faber, ze moeten juist niet worden gezien als de nieuwe Ranomi of Femke. “Dan wordt de druk te groot”, zegt Faber. “Deze zwemmers zitten in de opleidingscentra en komen qua talent boven het maaiveld uit. Maar we vertellen ze ook dat ze nog niets bijzonders hebben gepresteerd. Ze hebben nog niets.”

Er wordt al jaren reikhalzend uitgekeken naar de nieuwe Inge, Pieter en Ranomi. Maar de opvolging van deze olympisch kampioenen heeft zich nog niet aangediend. Soms komen er wel bijzondere talenten bovendrijven, zoals Marrit Steenbergen (19). Zij zwom in 2015 op 15-jarige leeftijd op de Europese Spelen in Bakoe de elfde tijd van de wereld van dat seizoen op de 100 vrij. Sindsdien wordt ze gezien als het grootste zwemtalent dat Nederland in tijden heeft gekend.

Het zijn talenten, maar we vertellen ze ook dat ze nog niets bijzonders hebben gepresteerd Mark Faber, zwemcoach KNVB

Het bleek niet makkelijk – zo niet onmogelijk – om aan de hoge verwachtingen te voldoen. Steenbergen worstelde met school, haar overstap naar het nationale trainingscentrum in Eindhoven werd uitgesteld en tot overmaat van ramp kreeg ze een slepende schouderblessure. Ze laste daarna een pauze in van twee maanden en is nu hard aan het werk om op haar niveau van vier jaar geleden terug te komen.

Weerbaarheid Steenbergen is niet de enige zwemmer die moeite heeft met de overstap van junior naar senior, zegt Faber. “Er zijn er meer die daar net als Marrit problemen mee hebben. Als ze op de grote toernooien komen zijn ze daar soms erg van onder de indruk. Dat moet normaler worden, de weerbaarheid moet groter. Dit soort dingen spelen minder in landen als Amerika, waar je een van de vele talenten bent. In Nederland lig je meteen onder een vergrootglas.” Op het trainingskamp van drie weken in Erzurum, op bijna 2000 meter hoogte, krijgen de jonge zwemmers de gebruikelijke zwem- en krachttraining. Er komt ook iemand om video-analyses te maken. Voor het extra stukje weerbaarheid komt sportpsycholoog Daniëlle Vermeulen naar Turkije om te vertellen over het mentale aspect van topsport. Als ze op de grote toernooien komen, zijn ze daar soms erg van onder de indruk Mark Faber Uiteindelijk is het de bedoeling dat Team24 uitgroeit van het huidige aantal van zes zwemmers tot ongeveer tien tot twaalf talenten. Op dit moment maken Imani de Jong, Nienke Jonk, Juri Dijkstra, Jari Groenhart, Luc Kroon en Kenzo ­Simons deel uit van de speciale selectie. Zwemster Jonk is niet mee op trainingsstage, omdat ze vlak voor vertrek een arm brak. Na de grote successen van Van den Hoogenband, De Bruijn en Kromowidjojo in de periode van Sydney 2000 tot en met Londen 2012 stond Nederland in Rio met lege handen. Succes was er wel voor de openwaterzwemmers met de olympische ­titel bij de mannen én vrouwen. Nieuwe gezichten aan de badrand en aan het roer van de bond moeten weer succes brengen in Tokio. Maar de zorgen gaan vooral over de periode daarna. Kromowidjojo en Heemskerk besloten na Rio door te gaan tot de Spelen van 2020. Zij staan op WK’s en EK’s nog altijd garant voor de medailles. Maar wie gaat het daarna doen? In de generatie na Kromowidjojo en Heemskerk zitten nu nog geen zwemmers die vaste medaillekandidaten zijn op de WK’s. Faber: “Er zit een gat na Ranomi en Femke. We hebben een paar jaar overgeslagen. Daarom gaan we op deze manier aan de slag met de nieuwe generatie.”

