Team Sky vindt in plasticmaker Ineos een opmerkelijke nieuwe hoofdsponsor

Wie op zoek is naar geld kan maar beter aankloppen bij de een van de rijkste personen van een land. Zo dacht Dave Brailsford, baas van het Britse wielerteam Team Sky, er blijkbaar net zo over. Brailsford sloot dinsdag een contract af met Jim Ratcliffe (66), eigenaar van chemieconcern Ineos en tot januari de rijkste man in het Verenigd Koninkrijk. Sky gaat Ineos heten. Vanaf 1 mei, dus nog voor de Ronde van Italië.

Lees verder na de advertentie

De overname komt niet onverwacht. Twee weken geleden werden al de domeinnamen en de sociale mediakanalen van de ploeg geregistreerd: teamineos.com en @teamineos.

Ratcliffe heeft een geschat vermogen van rond de 24 miljoen euro. Bij de onderhandelingen zaten twee sirs aan tafel, want naast Brailsford is ook Ratcliffe tot ridder geslagen. Ratcliffe was uiteraard blij met de overeenkomst. “Fietsen wordt gezien als een manier om fit en gezond te blijven maar ook om vervuiling en dichtslibbing van steden tegen te gaan.”

De renners van Team Sky fietsten de afgelopen Tour nog met een orka op de rug om zo aandacht te vragen voor het plas­tic­pro­bleem in de oceaan

Orka Toch is de keuze voor Ineos een opmerkelijke. Het is een van de grootste chemieconcerns ter wereld, met vestigingen in achttien landen en een omzet van rond de 60 miljard dollar. Het bedrijf is onder meer bekend van grote schaliegasboringen op de Noordzee en de (massa)productie van plastic. En dat terwijl de renners van Team Sky de afgelopen Tour nog met een orka op de rug rondfietsten om zo aandacht te vragen voor het plasticprobleem in de oceaan. Ineos heeft zich wel gecommitteerd aan het uitbannen van plastic, zo blijkt uit berichten op hun website. Aan de andere kant is Ratcliffe fel tegen strenge milieueisen. Zijn bedrijf lobbyt om milieubelasting zo laag mogelijk te houden. Sommigen vermoeden dat hij begin dit jaar Antwerpen verkoos boven Rotterdam als vestigingsplaats voor twee nieuwe fabrieken om de Nederlandse klimaatmaatregelen te vermijden – iets wat hij zelf ontkent. Met Ratcliffe komt een markant persoon het wielrennen binnen. De Brit is een gekend sporter. Hij liep marathons uit en doet aan triatlon. Hij reed ooit met een gebroken been op de motor door Afrika. Ook sponsort hij al sportteams. Hij heeft een zeilteam (met onder meer meervoudig olympisch kampioen Ben Ainslie) en is eigenaar van de Zwitserse voetbalclub Lausanne. Bovendien was hij in de weer om Chelsea te kopen, ook al is hij fan van Manchester United. Naar verluidt had hij de Russische eigenaar van de voetbalclub uit Londen Roman Abramovic een bod van 2 miljard pond gedaan. Dat voorstel werd afgewezen.

Belastingvoordeel Ratcliffe is voorstander van de brexit. Toch koos hij eind vorig jaar voor om in Monaco te gaan wonen, vooral vanwege het belastingvoordeel. In Monte Carlo hoeft hij geen winstbelasting af te dragen. Bijkomend voordeel, zo blijkt nu: ook de grote namen van zijn nieuwe ploeg wonen in de Zuid-Franse kustplaats. Onder meer Chris Froome, Geraint Thomas (en Wout Poels) hebben er een huis. Met het jonge talent Egan Bernal zijn dat belangrijke gegadigden voor winst in de Tour de France, het grote doel van de Britse ploeg. Volgens The Guardian had Brailsford met vier partijen gesprekken. Het mediabedrijf Sky besloot in december te stoppen met sponsoring. De nieuwe Amerikaanse eigenaar had niet veel met wielrennen en was geschrokken door het negatieve imago rond de ploeg. Onder meer de astmazaak rond Froome zong na. Nu Brailsford een opvolger heeft gevonden lijken de grootste sponsorproblemen in de wielersport te zijn opgelost. Onder meer Quick-Step en Education First hadden moeite hun budget op orde te houden. Uiteindelijk lukte dat gedeeltelijk. Beide teams gingen met minder geld verder. Verwacht wordt dat Ratcliffe zijn nieuwe Britse team verder laat gaan met ruim 40 miljoen euro per jaar, meer nog dan onder Sky. Op die manier kunnen ook de grote namen binnen de ploeg behouden blijven. De ploeg heeft nu twaalf renners voor volgend jaar onder contract. De overeenkomsten met Wout Poels en Dylan van Baarle lopen af.

Lees ook:

Egan Bernal, de kroonprins van Sky, rijdt overtuigend naar de winst in Parijs-Nice Egan Bernal won overtuigend Parijs-Nice. Het jonge talent wordt een belangrijke uitdager van Tom Dumoulin in de Giro. Een profiel.