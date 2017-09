Te moe? Dan toch maar een rondje gaan hardlopen

Een vermindering van de vermoeidheidsklachten is in enkele weken al merkbaar, en houdt maanden aan, ontdekte Juriena de Vries in haar onderzoek onder Nijmeegse studenten.

Lees verder na de advertentie

Maar toen de arbeidspsychologe een tweede studie deed, onder vermoeide werknemers in een bedrijf, vond ze aanvankelijk geen verschil; de vermoeidheid was dezelfde onder hardlopers en onder de werknemers die ze in een controlegroep had gezet. Het bleek een gevolg van de opzet van haar experiment.

De Vries had de werkers verdeeld in twee groepen: de eerste groep kreeg een hardloopprogramma, de tweede groep (de controlegroep!) kreeg te horen dat ze op een wachtlijst stonden. Achteraf bleek dat sommige mensen in de eerste groep het hardlopen snel beu waren en afhaakten. En sommigen op de wachtlijst begonnen spontaan maar vast rondjes te rennen, wat absoluut niet de bedoeling was.