Tbs'ers in staking om agressie en onveiligheid in de kliniek

De Kijvelanden kwam in februari in het nieuws toen een patiënt een medewerker met een schaar doodstak. Met de staking wil de bond, die opkomt voor de belangen van (ex-)gedetineerden, aandacht vragen voor de toegenomen agressie en onveiligheid in tbs-klinieken. In het verleden was de bond in opspraak vanwege smaad en een betwistbaar ledenaantal. Maar met een nieuw bestuur en naar eigen zeggen 650 leden, waarvan 65 tot tbs veroordeeld, denkt de bond weer recht van spreken te hebben.

"Door drugsgebruik en intimidatie van het personeel is de spanning de laatste drie jaar gestegen", aldus voorzitter Pieter Vleeming van de Bond van Wetsovertreders. "Medewerkers dreigen bijvoorbeeld met isolatie of het intrekken van verlof. Bovendien is er te weinig gekwalificeerd personeel om de patiënten de juiste behandeling te geven."

Steekwapens en drugs worden volgens Vleeming gemakkelijk de kliniek binnengesmokkeld. Maar ook de messen uit de keuken of het gereedschap van de arbeidsplaats worden niet goed in de gaten gehouden, aldus de voorzitter.

De tbs-patiënten uit de Kijvelanden hebben allemaal hun eigen reden om te staken, zegt een woordvoerder van de kliniek. "Dat is heel individueel. De één wil meer activiteiten, de ander vindt dat er te weinig personeel is." De staking verloopt vooralsnog rustig. De patiënten blijven op de afdeling en het personeel gaat gewoon aan het werk.

Of de staking terecht is, wil de woordvoerder niet zeggen: "Daar hebben wij niets van te vinden. Het gaat erom of de patiënten zich aangesproken voelen." Wel beaamt hij dat het lastig is om voldoende gekwalificeerde mensen op de afdeling te krijgen. Over het wapen- en drugsgebruik doet hij geen uitspraken. De Inspectie Veiligheid en Justitie doet daar nu onderzoek naar in alle tbs-klinieken in Nederland.

De aangetekende brief met de oproep om te staken is ook naar vier andere tbs-klinieken gestuurd. De patiëntenraden van die klinieken hebben de brief ontvangen, maar besloten niets met de oproep te doen. Een woordvoerder van de Rooyse Wissel in Oostrum: "Bij ons zijn schijnbaar geen signalen voor onrust."

